Papendal zet met Eneco eMobility opnieuw een stap in hun gezamenlijke ambitie om sport en verduurzaming optimaal te combineren met de opening van 59 laadpunten voor elektrische auto’s. De laadpunten vormen gezamenlijk een groot parkeerlaadplein dat toegankelijk is voor sporters, bezoekers én medewerkers van het complex.

Olympic Training Centre Papendal ligt in een Natura 2000-gebied. Dat is voor Papendal een extra reden om zich actief in te zetten voor een duurzame en energiezuinige omgeving. Hiervoor werkt Papendal nauw samen met strategisch energiepartner Eneco. Stapsgewijs richten zij samen het energiemanagement van de locatie optimaal in, nu met de toevoeging van een groot laadplein.

Eneco eMobility heeft het laadplein mogelijk gemaakt en gaat het ook beheren. Hierdoor hoefde Papendal niet te investeren in de aanschaf van het laadplein. De inmiddels 150 TeamNL sporters en medewerkers die beschikken over een elektrische auto, kunnen hier eenvoudig opladen. De geleverde elektriciteit is grotendeels afkomstig van de zonnepanelen van Papendal zelf. Zo wordt optimaal gebruikgemaakt van zelf opgewekte energie.

Naast het laadplein en de zonnepanelen, beschikt Papendal ook over een warmte en koudeopslag binnen het energiemanagementsysteem. Er komt nog een grote batterij met slimme energiesturing. Zo wordt Papendal steeds energiezuiniger.

Herman Keijsers, CCO van Eneco eMobility, en Jochem Schellens, directeur Sportcentrum Papendal.