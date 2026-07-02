De vraag is niet langer waarom onze economie moet veranderen, maar hoe. Met De Impact Formule lanceert mediaplatform The Green Times het vervolg op de campagne Het Geluid van Vooruit. In de nieuwe zesdelige serie laten meer dan 45 ondernemers, leiders, wetenschappers en creatieven zien hoe organisaties economisch succesvol kunnen zijn en maatschappelijke waarde kunnen creëren.

In Het Geluid van Vooruit, waarmee The Green Times vorig jaar meer dan vijf miljoen mensen bereikte, stond de noodzaak van verandering centraal. De klimaatcrisis, groeiende ongelijkheid en afnemend vertrouwen in instituties maken duidelijk dat de uitdagingen van deze tijd vragen om een andere manier van ondernemen. De Impact Formule richt zich op de volgende stap: hoe brengen we verandering in de praktijk? Hoe organiseer je kapitaal, innovatie en samenwerking op een manier die bijdraagt aan oplossingen?

De Impact Formule brengt praktijkvoorbeelden en inzichten samen rond zes thema’s: missie, leiderschap, kapitaal & governance, innovatie, marketing & community en radicale samenwerking. Aan de serie werken onder anderen Paul Polman, Ben Cohen (Ben & Jerry’s), Joris Luyendijk, Jacqueline van den Ende, Tim Fransen, Constantijn van Oranje, Willemijn Verloop, Eva de Mol, Nadia Zerouali, Hajar Yagkoubi en Diana Matroos mee.

“Steeds meer mensen voelen dat de oude definitie van succes niet meer werkt. De vraag is niet langer waarom onze economie moet veranderen, maar hoe. Hoe bouw je een organisatie die niet alleen economisch succesvol is, maar ook maatschappelijke waarde creëert? Met De Impact Formule willen we die vraag zo concreet mogelijk beantwoorden,” zegt Emma Kloppert, oprichter van The Green Times.

Naast de videoreeks publiceert The Green Times op thegreentimes.eu/impact-formule verdiepende artikelen, praktische bouwstenen en aanvullende video’s. Daarmee wil het platform ondernemers, professionals, studenten en organisaties ondersteunen die de stap willen zetten van inspiratie naar actie. De campagne is gemaakt in samenwerking met onder andere Triodos, Future Up, Systemiq, The Change Collective, Fairphone, Carbon Equity, Norrsken en The Sharing Group.