De zesde editie van Europe’s Climate Leaders – samengesteld door de Financial Times in samenwerking met dataleverancier Statista – belicht Europese bedrijven die vooruitgang boeken in het verminderen van broeikasgasemissies. In de lijst zijn 600 Europese bedrijven opgenomen die de grootste reductie in Scope 1- en Scope 2-emissie-intensiteit hebben gerealiseerd over een beoordelingsperiode van vijf jaar. Bedrijven worden ook beoordeeld op hun duurzaamheidsrapportage, kwalitatieve openbaarmaking van Scope 3-emissies en afstemming op erkende klimaatinitiatieven en -kaders. De lijst richt zich voornamelijk op bedrijven die tussen 2019 en 2024 de grootste reductie in hun kernuitstoot (Scope 1 en 2) hebben gerealiseerd. Scope 1- en Scope 2-uitstoot zijn respectievelijk afkomstig van de eigen bedrijfsactiviteiten en van het energieverbruik. Er zijn 23 bedrijven in de lijst opgenomen die in Nederland hun hoofdzetel hebben.

De lijst beoordeelt ook de reductie van de emissie-intensiteit – gedefinieerd als Scope 1- en Scope 2-uitstoot, in tonnen CO₂-equivalent, per € 1 miljoen omzet.

Dit jaar is Fortum, een Fins energie- en nutsbedrijf, het hoogst scorende bedrijf met 96,2 punten. Het professionele dienstverleningsbedrijf Accenture volgt op de voet met 96,1 punten, en het Franse softwarebedrijf Dassault Systèmes staat derde met 87,6 punten.

De methodologie van deze jaarlijkse lijst wordt voortdurend herzien, aangezien de manier waarop bedrijven hun emissiegegevens rapporteren verandert. Dit jaar wordt er bijvoorbeeld meer gewicht toegekend aan de reductie van de kernuitstoot (tot 40 punten), terwijl de reductie van de emissie-intensiteit – de belangrijkste factor in voorgaande edities – iets minder zwaar weegt (tot 35 punten).

Verdere klimaatgerelateerde toezeggingen en samenwerking met duurzaamheidsbeoordelaars, zoals CDP en het Science Based Targets Initiative (SBTi), werden ook meegenomen (tot 25 punten).

Voor scope 2-emissies werden, waar mogelijk, locatiegebonden waarden gebruikt – die gebaseerd zijn op de gemiddelde emissie-intensiteit van de elektriciteitsnetten waarop het energieverbruik plaatsvindt – in plaats van marktgebonden waarden. Dit betekent dat bedrijven die hun marktgebonden emissies hebben verminderd door over te stappen op groene energie, nu alleen nog kunnen worden meegenomen als ze ook hun locatiegebonden emissies hebben verminderd.

Soms kan de eigen koolstofboekhouding van bedrijven, of deze nu in bedrijfsrapporten wordt vermeld of aan CDP wordt verstrekt, inconsistent zijn of belangrijke details missen. Om dit risico te beperken, zijn de cijfers die de grootste vervuilers voor 2019 en 2024 hebben gerapporteerd, ook onderzocht door GreenWatch, een onderzoeksteam voor duurzaamheid verbonden aan University College Dublin. Hun bevindingen zijn als voetnoten aan de tabel toegevoegd.

Nederlandse bedrijven in de lijst

Het in Nederland gezetelde Spaanse bedrijf Ferrovial NV is met de 12e plaats de hoogst genoteerde in de lijst. Daarna volgen PostNL (#36), KPN (#40) en BAM Group (#41). Verder op de lijst volgen Aegon, Heijmans, Arcadis, Anthora Netherlands, Signify, Eneco, Randstad, Wolters Kluwer, AkzoNobel, NN Group, Philips, Corbion, Qiagen, Ahold Delhaize, IKEA, AMG Critical Materials, Fugro, e& PPF Telecom Group en NXP. In totaal dus 23 bedrijven die in Nederland hun hoofdzetel hebben.

