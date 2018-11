Van Veldhoven: “Circulaire economie ontbrekende schakel Europese plannen”

Het grondstoffenbeleid is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder slimmer om te gaan met grondstoffen halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag bij de ‘Growth in Transition’-bijeenkomst in Wenen.

Van Veldhoven hield een toespraak en nam deel aan een paneldiscussie met de Oostenrijkste minister Elisabeth Köstinger (Duurzaamheid en Toerisme) en voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon. Ban Ki-moon hield eerder op de ochtend een verhaal.

Van Veldhoven: “Een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is het ontbrekende puzzelstuk: zonder dat halen we onze klimaatdoelstellingen niet. Dit is mijn boodschap in Den Haag en dit is mijn boodschap op internationaal niveau. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of op Europees en wereldwijd niveau werk maken van een circulaire economie.”

‘Growth in Transition’

‘Growth in Transition’ is een internationale bijeenkomst die na edities in 2010, 2012 en 2016 nu voor de vierde keer is georganiseerd. In twee dagen tijd gaan bewindspersonen, opiniemakers, wetenschappers en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek over een duurzame en houdbare toekomst voor iedereen. De conferentie wordt georganiseerd onder de vlag van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie. Klik hier voor meer informatie.

Nederlandse doelen circulaire economie

Het kabinet heeft ambitieuze doelen voor de circulaire economie. De tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens weggooien en verbranden is voorbij. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn en continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.