Oude tenten krijgen een nieuw leven als tassen. Buitenwinkel Bever organiseert deze zomer creatieve workshops op de Parade, het rondreizende theaterfestival dat langs Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag trekt. Festivalbezoekers kunnen elke woensdagmiddag hun eigen Buitenmens Shopping Bag of Buitenmens Little Bag maken van gerecycled tentdoek – afkomstig van tenten die via Buiten Gebruikt-inleverpunten in Bever-winkels zijn ingezameld.

Van bakfiets tot atelier

Wat begon met een bakfiets vol ingeleverde spullen, groeide uit tot een professioneel Reparatie-atelier naast het Bever-hoofdkantoor in Pijnacker. Daar beoordelen reparatie-experts elk ingeleverd outdoorproduct zorgvuldig. Kleding die nog goed te herstellen is, wordt opgeknapt en verkocht als 2e Buitenkans. Producten die niet meer te repareren zijn, krijgen een nieuw leven als grondstof – bijvoorbeeld voor tassen, mutsen of, zoals deze zomer: festivalbags. Voor de Parade keert de bakfiets terug naar zijn oorsprong: als mobiel mini-atelier op het festivalterrein.

Zelf aan de slag met oude tenten

Tijdens de workshop gaan bezoekers aan de slag met tentdoek dat eerder is ingeleverd bij een Bever-winkel. Dat materiaal – ooit onderdeel van iemands kampeeravontuur – vormt nu de basis voor een Buitenmens Shopping Bag of een Buitenmens Little Bag. De tas is het startpunt, maar de afwerking is aan jou: borduren, patches aanbrengen of vormen knippen uit oude kleding uit de recyclestraat. Van subtiel tot uitgesproken: elke tas vertelt zijn eigen verhaal. De sessies zijn toegankelijk voor alle leeftijden en ervaring is niet nodig – alleen zin om iets moois te maken.

“We laten mensen zélf ervaren hoe gemakkelijk en waardevol hergebruik is,” zegt Caroline, reparatie-expert bij Bever. “Van bakfiets tot atelier, en nu weer on tour – het laat zien hoe circulair denken met je mee kan bewegen.”

(In)ruilen voor een Parade-ticket

Naast de workshops organiseert Bever ook lokale activiteiten in alle vier de festivalsteden. Wie wil bijdragen aan hergebruik én het festival wil bezoeken, kan op twee manieren een gratis entreeticket bemachtigen:

Inleveren voor toegang: Lever een oud outdoorproduct in bij een Buiten Gebruikt-inleverpunt en ontvang een gratis festivalticket.

Verkopen voor voordeel: Verkoop je ongebruikte outdoorjas via Bever Koopt Terug en ontvang naast shoptegoed ook toegang tot het festival.

Er zijn elf geselecteerde Bever-winkels waar deze actie geldt: Rotterdam Centrum, Rotterdam Stadionweg, Rotterdam Alexandrium, Den Haag Centrum, Leidschendam The Mall, Utrecht St.-Jacobsstraat, Utrecht Oudegracht, Amsterdam Gelderlandplein, Amsterdam Overtoom, Amsterdam De Pijp.

Duurzaamheid als gedeeld podium

Volgens Nadine van Pinxteren, woordvoerder van De Parade, vinden Bever en De Parade elkaar in hun overtuiging dat duurzaamheid niet iets is voor later, maar voor nu – en dat je als organisatie verantwoordelijkheid kunt nemen zonder creativiteit in te leveren. “Het voelde direct als een vanzelfsprekende samenwerking. We werken allebei aan een toekomst waarin duurzaamheid de standaard is. Of dat nu op het festivalterrein is of in het dagelijks leven – we willen laten zien dat het anders kan, en mensen daar op een positieve manier in meenemen.”

Vooruitblik: van festival naar fashion

De samenwerking stopt niet bij deze zomer. In 2026 lanceren Bever en de Parade samen unieke merchandise-items, gemaakt van tenten die tijdens deze editie zijn gebruikt. “Wat deze zomer nog boven je hoofd hing, draag je volgend jaar misschien zelf,” zegt Caroline. “Van restmateriaal tot designstatement – zo sluiten we de cirkel écht.”