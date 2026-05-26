GebruiktePanelen, het Nederlandse bedrijf dat zich richt op het hergebruik van zonnepanelen, zet de volgende stap in zijn ontwikkeling met een uitbreiding naar Spanje. Het concept speelt in op de groeiende vraag naar betaalbare en duurzame energieoplossingen en wordt in Zuid-Europa uitgerold via een franchiseformule.

De basis van GebruiktePanelen ontstond vanuit een praktische ontdekking. Toen een partij oudere zonnepanelen werd getest, bleek dat deze nog vrijwel net zo goed functioneerden als nieuwe panelen. Wat begon als een kleinschalig initiatief naast een studie, groeide al snel uit tot een onderneming met een duidelijke focus op hergebruik en schaalbaarheid.

Door te investeren in eigen test-, reinigings- en demontageprocessen ontwikkelde het bedrijf zich van handelaar naar een procesgedreven organisatie. Inmiddels werkt GebruiktePanelen met gestandaardiseerde zonnepanelensets en een logistiek model dat gericht is op snelheid, kwaliteit en voorspelbaarheid.

“Van ontdekking naar onderneming”



Oprichter Niek van Haandel licht toe: “Dat moment waarop we zagen dat oude panelen nog prima presteren, zette alles in gang. We kwamen erachter dat ‘gebruikt’ niet betekent dat iets afgeschreven is. Er zit nog veel waarde in bestaande systemen.”

“De energietransitie draait niet alleen om meer produceren, maar juist om slimmer omgaan met wat er al is.”

De kern van het concept ligt in duurzaamheid en efficiënt gebruik van bestaande middelen. Door zonnepanelen een tweede leven te geven, worden grondstoffen en energie bespaard, terwijl klanten toegang krijgen tot een betaalbaar alternatief voor nieuwe installaties.

Uitbreiding naar Spanje



De keuze voor Spanje is volgens het bedrijf een logische stap. Het land kent meer zonuren en een groeiende vraag naar zonne-energie, terwijl betaalbaarheid een belangrijke rol speelt in de markt. GebruiktePanelen ziet daarnaast kansen voor circulaire oplossingen in Zuid-Europa.

De uitbreiding wordt opgezet via een franchiseconstructie waarbij lokale ondernemers regionale hubs opzetten voor opslag, distributie en verkoop. “We willen gecontroleerd groeien,” aldus Van Haandel. “Het concept moet lokaal werken, maar de kwaliteit moet overal hetzelfde zijn.”

De stap naar Spanje markeert de eerste internationale uitbreiding van GebruiktePanelen, met de ambitie om het concept op termijn verder in Europa uit te rollen.