Van Oord past innovatieve technologie toe om uitstoot van vloot verder te verminderen

Van Oord zet een volgende stap in de energietransitie van zijn vloot. Op valpijpschip Bravenes wordt een geavanceerd verbrandingssysteem met waterstof en methanol geïnstalleerd.

FUELSAVE FS MARINE+ is een gepatenteerd systeem waarmee niet alleen het brandstofverbruik maar ook de schadelijke uitstoot van dieselmotoren van schepen wordt verlaagd. Met deze oplossing kan Van Oord een forse reductie realiseren op de uitstoot van kooldioxide (CO2), stikstofoxide (NOx), fijnstof (PM) en roet (BC) op de huidige schepen.

Van Oord wil in 2050 CO2-neutraal zijn, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Dit streven sluit aan bij de wens om de impact op klimaatverandering te beperken. De samenwerking met FUELSAVE levert een duurzaam en haalbaar initiatief op die de ecologische voetafdruk van nieuwe en huidige schepen vermindert. De vloot wordt energie-efficiënter en de uitstoot minder. FUELSAVE is een van de geselecteerde bedrijven van PortXL, waarvan Van Oord mede-oprichter is. PortXL is een acceleratorplatform voor de haven- en maritieme sector waarmee we innovatie binnen de wereldwijde maritieme industrie willen bevorderen.

‘Van Oord is altijd op zoek naar nieuwe technologie die een bijdrage levert aan een grotere efficiency en verduurzaming van onze schepen. We denken dat we op deze manier over een goede, betaalbare kortetermijnoplossing beschikken om dit doel te realiseren.‘ — Job Voormolen, Manager R&D en Innovatie

De keuze van Van Oord voor de FS MARINE+-oplossing volgt op een periode van ruim 5 jaar ontwikkeling in laboratoria en testen in het veld. Dit is de eerste keer dat het systeem wordt toegepast op MaK-motoren met een classificatie van Bureau Veritas en integratie met het Kongsberg Vessel Insight systeem voor veeleisende DP3-activiteiten. Deze duurzame investering maakt de weg vrij voor de volgende generatie efficiencyverbeteringen en emissieverlagingen in de offshore sector.

‘Met ons product verbeteren we het energieverbruik en beperken we de milieu-effecten, ongeacht het type brandstof waar een schip op vaart. Het biedt een unieke combinatie van efficiencyverbetering en emissieverlaging. Daardoor kunnen wij een meer dan 400% hogere totale emissiereductie leveren dan andere energiezuinige technologie, bij een gelijk niveau aan primaire brandstofbesparing. We pakken niet de symptomen aan maar de oorzaak van het probleem, door middel van een geavanceerd verbrandingssysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van waterstof en methanol. Dit resulteert in extra vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 (ca. 8-15%), NOx (ca. 30-80%) en BC (ca. 33%).’ — Marc Sima, CEO FUELSAVE GmbH