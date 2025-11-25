Vandaag maakt voedingsmiddelenbedrijf Danone bekend wereldwijd B Corp gecertificeerd te zijn. Hiermee voldoet Danone aan hoge normen van sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht. Eerder dit jaar bereikte het bedrijf in Nederland al deze status voor al haar entiteiten, maar nu zijn alle productielocaties ter wereld én het hoofdkantoor in Parijs officieel gecertificeerd. Wereldwijd is maar liefst 9% van alle medewerkers van B Corp organisaties, werkzaam bij Danone.

Het bedrijf is uitvoerig getoetst op sociale en milieu impact, waaronder energieverbruik, afval- en waterbeheer, diversiteit en bedrijfstransparantie. Danone’s internationale kantoor in Hoofddorp was één van de laatste locaties die de B Corp certificering in ontvangst mocht nemen.

Positieve impact op gezondheid, natuur en mensen

De wereldwijde B Corp certificering is onderdeel van de ESG-doelstellingen van het concern, samengevat onder de Danone Impact Journey. Met ontwikkelingen als Danone’s Green Track platform, die de milieu-impact inzichtelijk maakt, en het Dan’Cares zorgprogramma voor medewerkers wil het bedrijf positieve impact maken op gezondheid, natuur en mensen.

Evren Dogu, General Manager van Danone Benelux: “Begin jaren ’70 waren we één van de eerste bedrijven die zich ferm uitsprak voor het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar geloven we vandaag de dag nog steeds in, en onze wereldwijde B Corp certificering is daar een geweldig resultaat van. Deze certificering is dan ook echt een beloning voor onze reis die we lang geleden zijn begonnen. Het was een enorme operatie om onze werkwijze te transformeren en zo de hoge standaarden te bereiken die voor B Corp certificering noodzakelijk zijn. We zijn ontzettend trots dat het is gelukt.”

Tessa van Soest, directeur van B Lab Benelux, feliciteert Danone met de mijlpaal: “De wereldwijde certificering van Danone is het resultaat van een omvangrijke en intensieve inspanning. Een bedrijf met deze omvang heeft brede verantwoordelijkheid, en wij volgen met belangstelling hoe Danone deze positie benut om verdere vooruitgang te boeken en om een voorbeeld te zijn voor anderen. De B Corp certificering draait om voortdurende verbetering, we kijken er dan ook naar uit om hun volgende stappen in deze impactreis te zien.”

Lokale impact in Nederland

De certificering is een mooie erkenning van de Nederlandse initiatieven die het concern al uitvoerde onder de vlag van de Danone Impact Journey. Uit het lokale Danone Impact Rapport 2024 blijkt bijvoorbeeld dat de CO2-uitstoot elk jaar vermindert op de productlocatie in Haps, de plek waar gespecialiseerde babyvoeding wordt gemaakt voor baby’s over de hele wereld. Dit komt onder andere door een innovatief energieterugwinningsproject -waardoor tot 7% minder CO2 wordt uitgestoten- en een waterzuiveringssysteem om water te hergebruiken. Ook zette Danone in Nederland een grote stap in het tegengaan van voedselverspilling, en redde het samen met partner Too Good To Go ruim 244 duizend producten, wat neerkomt op zo’n 143 duizend kilo voeding.

Naast de focus op gezondheid en natuur, verstevigt Danone ook haar rol in de Nederlandse samenleving. Evren Dogu licht toe: “Het is onze missie om gezondheid te brengen door voeding naar zoveel mogelijk mensen. Daarom is ons portfolio vooral op gezondheid gericht. Maar we doen veel meer dan dat. Zo hebben we een Care Team dat bemand is door diëtisten en voedingsdeskundigen die dag en nacht bereikbaar zijn voor ouders, verzorgers en zorgprofessionals met vragen over voeding. In 2024 hielpen we meer dan 14 duizend mensen met deze service. Een ander mooi voorbeeld is dat we, door goede samenwerking tussen Alpro en het Nationaal Schoolontbijt ouders en kinderen inspireren voor gezonde eetgewoontes. Het is heel mooi om daaraan bij te dragen.”

Foto bovenaan: Productielocatie Haps