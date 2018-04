Van Hall Larenstein officieel de duurzaamste hogeschool van Nederland

Hogeschool Van Hall Larenstein, met locaties in Leeuwarden en Velp, mag zich met recht ‘de duurzaamste hogeschool’ noemen. Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien bacheloropleidingen momenteel drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt een opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Daarnaast heeft Van Hall Larenstein bij de MVO-audit het niveau ‘Erkend’ behaald. MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hoger onderwijs, gebaseerd op ISO26000 – de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Van Hall Larenstein is de eerste hogeschool met dit keurmerk.

Trots

Van Hall Larenstein is blij met de erkenning en ziet het vooral als een bevestiging dat men op de goede weg is. Diane Keizer van het College van Bestuur: “Wij geloven in een wereld waar steeds opnieuw duurzame keuzes worden gemaakt. Klimaatverandering, voedselproblematiek, spanning tussen natuur en leefomgeving, land- en watermanagement, op al die thema’s zijn professionals nodig die in staat zijn duurzaam te denken en te handelen. Sterker nog: die duurzaamheid als vanzelfsprekend beschouwen. In opleiding en onderzoek vervult de hogeschool daarbij een belangrijke maatschappelijke positie. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een betere wereld voor nu én voor de volgende generaties door onderzoek, onderwijs en de hele bedrijfsvoering, met elkaar – óók met alle studenten – op deze manier vorm te geven. Dat we daar nu ook van buitenaf erkenning voor krijgen is fantastisch!”