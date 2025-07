In Delfzijl start Van Gelder Groep woensdag 2 juli met de bouw van een van de grootste batterijparken van Nederland: GIGA LEOPARD. Met 300 MW vermogen en 1.200 MWh opslagcapaciteit biedt dit park vanaf 2027 netstabiliteit en groene stroom voor honderdduizenden energiegebruikers in Noord-Nederland. Zo helpt Van Gelder netcongestie op te lossen, black-outs te vermijden en ons land veilig, gezond en leefbaar te houden, ook in de toekomst.

Opdrachtgever GIGA Storage selecteerde Van Gelder als realisatiepartner voor de volledige uitvoering van dit sleutelproject in de energietransitie. Van Gelder is verantwoordelijk voor het volledige projecttraject – van ontwerp en civiele werken tot elektrotechniek, kabel- en leidingaanleg, systeemaansturing en terreinbeveiliging. De oplevering en ingebruikneming staan gepland voor eind 2027.

320 batterijcontainers

GIGA LEOPARD verrijst op een terrein van 10 hectare groot op het voormalige fabrieksterrein van aluminiumsmelter Aldel. Op circa 6 hectare daarvan gaat Van Gelder 320 batterijcontainers plaatsen. Deze komen op veilige afstand van elkaar te staan, worden onderling verbonden met circa 70 kilometer kabels en krijgen 24/7 beveiliging en monitoring.

1.200 MWh schone stroom

“Met batterijpark GIGA LEOPARD maken we het straks mogelijk om duurzame energie uit zon en wind op grote schaal op te slaan, en deze op het juiste moment beschikbaar te maken voor huishoudens en bedrijven”, zegt Theo te Beest, Director of Construction bij opdrachtgever GIGA Storage. Ter vergelijking: 1.200 MWh is voldoende om 146.000 gemiddelde Nederlandse woningen 24 uur van stroom te voorzien, of ongeveer 21.000 een week lang. “Zo bouwen we flexibiliteit in het stroomnet, kunnen we schone stroom van zon en wind optimaal benutten en vermijden we congestie.”

Brede technische slagkracht

Te Beest is blij met de keuze voor Van Gelder Groep als totaalleverancier van het complete project. “Het is een betrouwbare partij die afspraken nakomt en met beide benen op de grond staat. Ze hebben een brede technische slagkracht, maar tegelijk ook heel weinig managementlagen: je zit direct aan tafel met de mensen die verstand van de business hebben. En: ze zijn niet voor niks de grootste bekabelaar van Nederland.”

Alles in eigen huis

Van Gelder Groep voert de complete realisatie van het project uit in eigen huis met gespecialiseerde werkmaatschappijen zoals Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Van Gelder Verkeerstechniek, Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, Van Gelder Telecom en Van Voskuilen. Naast de aanleg van funderingen, terreininrichting en technische installaties bouwt Van Gelder ook het Centraal Dienstengebouw (samen met Hegeman) en de volledige beveiligings- en bewakingsinfrastructuur.

Maatschappelijk belang

“Dit is typisch een project waar Van Gelder in uitblinkt”, zegt Michel Schwarte, directeur Landelijke Projecten bij Van Gelder Groep. “Als infrapartner voor Nederland combineren we civiele techniek, elektrotechniek en duurzaamheid in één integraal traject. Dat doen we samen, met korte lijnen en een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. GIGA LEOPARD is niet alleen technisch indrukwekkend, maar ook maatschappelijk enorm belangrijk – daar dragen we met trots aan bij.”