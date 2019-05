Van der Windt Verpakking presenteert revolutionaire duurzame papieren zak voor landbouw- en sierteeltproducten

Aardappelen, uien, bloembollen en andere agrarische producten stellen hoge eisen aan de verpakking op het gebied van houdbaarheid, duurzaamheid en verwerking. Als koploper in innovatieve, duurzame verpakkingen presenteert Van der Windt Verpakking CartoPaper®. Dankzij de hoogwaardige eigenschappen van het papier blijven de verpakte producten in topconditie, met minder uitval (verspilling) als gevolg. De zakken zijn bovendien gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en na gebruik volledig recyclebaar, wat ook resulteert in minder verspilling.

Voorkomt uitdroging

Het speciaal ontwikkelde papier is natsterk. Dit betekent dat het materiaal vochtbestendig is, maar niet absorberend. Hierdoor wordt er nauwelijks vocht aan het verpakte product onttrokken, wat uitdroging voorkomt. Daarnaast is papier een van natuurlijk ademend materiaal en laat geen licht door. Een must om de geoogste kwaliteit van de versproducten te handhaven.

De zak is voorzien van een kijkvenster door middel van grote perforaties in een rozetvorm, zodat consumenten de producten goed kunnen zien. Verder heeft het papier een zeer hoge scheurweerstand. Met CartoPaper® blijven de producten goed beschermd en in uitstekende conditie.

Recycling

CartoPaper® stimuleert recycling. De zakken zijn FSC®-gecertificeerd en gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen. De spotcoating maakt het mogelijk om papier te sealen. Het aandeel van dit materiaal is dusdanig laag ( <5%), dat dit oplost tijdens het recyclingproces van papier. CartoPaper® is daarom goedgekeurd als mono-materiaal en mag na gebruik gewoon bij het oud-papier.

Volautomatisch verwerken

De verpakking is geschikt voor volautomatische horizontale en verticale vorm-vul- en sluitmachines. De verpakking is verkrijgbaar in een vulgewicht tot maximaal 2,5 kilo. De machine kan relatief eenvoudig worden aangepast, waardoor de machine naast kunststof ook CartoPaper® kan verwerken.

Opvallende schappresentatie

De zakken van CartoPaper® zijn uitstekend geschikt als brandpackaging. Het materiaal is full colour bedrukbaar tot maar liefst zes kleuren. Daarnaast is papier populair bij consumenten. De natuurlijke look van het materiaal versterkt de pure, eerlijke en verantwoorde beleving. Met CartoPaper® ben je verzekerd van een opvallende schappresentatie.