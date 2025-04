Van der Valk Hotel Amsterdam Amstel start deze week met het koken volgens de nieuwe Biodiversiteit Op Je Bord (BOJB) principes van Dutch Cuisine. Op de kaart staan veel nieuwe gerechten met Nederlandse producten van boeren en vissers die bijdragen aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in ons land. Na maanden van voorbereiding, planning, recepturen aanpassen en gesprekken met nieuwe leveranciers is het Amsterdamse Van der Valk Hotel één van de eerste van de keten met het vizier op biodiversiteit.

Lang traject

Volgens Yuri Hovius, executive chef van het hotel is het een lang traject geweest: “We wilden duurzaamheid nog meer integreren in onze bedrijfsvoering en dan kom je, na het verminderen van food waste automatisch terecht bij je ingrediënten en de impact op de voedselketen. We zijn al langer dan een jaar in gesprek met onze leveranciers over keurmerken voor verschillende producten. Welke producten zijn nu echt traceerbaar tot de bron? Welke zijn het meest ‘planet proof’ en hebben dan ook nog een goede kwaliteit? We hopen door onze deelname aan BOJB een impact te kunnen maken op de keten, want hoe meer horeca en catering bedrijven kritischer zijn op hun producten, hoe eerder de impact zal komen.”

Kyra Bommeljé, Operationeel Manager: “We hebben een eigen distributiecentrum bij Van der Valk, zij zorgen voor de beste inkoopvoorwaarden en partnerships met leveranciers. We hebben alle mogelijkheden onderzocht bij bestaande en nieuwe leveranciers en hebben nu de kaart opgemaakt met producten die direct worden ingekocht door ons eigen distributiecentrum, maar ook met bijvoorbeeld Europees vlees van Driessen Food en biologische groenten en fruit van Van Gelder.”

Het hotel beschikt al over een Gouden Green Key Certificaat, werkt met Too Good To Go tegen voedselverspilling, plant bomen door het programma Green Stay, en streeft ieder jaar naar vermindering van de CO2 uitstoot. De focus van de menukaart was de volgende logische stap in de duurzaamheidsreis.

Dutch Cuisine

Biodiversiteit Op Je Bord is een initiatief van Dutch Cuisine. Veel kleine boeren, vissers en andere producenten leverden al een bijdrage aan biodiversiteit, door het vermijden van ontbossing, het voorkomen van overbevissing en verminderen van CO2 uitstoot. Er was hier weinig erkenning voor, want de inkoop van producten werd vooral door prijs bepaald. Het BOJB-programma biedt deze nu een steuntje in de rug, en het doel is om de vraag naar deze producten te vergroten binnen de horeca en catering.

