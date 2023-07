Minder belasting voor de natuur, maar toch voorzien in de groeiende voedselbehoefte. Van der Avoird Trayplant, de winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2023, teelt zacht fruit op een duurzame, innoverende manier. Door gebruik te maken van een 4-laagse en emissievrije aardbeien- en frambozenteelt ontzien zij onze natuur met 239 hectare grond. Ze hebben inmiddels al 1 hectare omgebouwd tot een wandelpad met oog voor de lokale biodiversiteit.

Peter van der Avoird begon in 2002 Van der Avoird Trayplant. Op het terrein van zijn vader in Molenschot (nabij Breda) startte hij met een nieuwe techniek waarmee hij frambozenplanten in verschillende lagen kweekt. Van der Avoird gelooft dat het mogelijk is om te voorzien in de groeiende voedselbehoefte van de maatschappij met een positieve impact op de natuur. “De frambozenteelt is normaliter een vollegrondsteelt, er is veel grond voor nodig. Wij pakken dit anders aan door gebruik te maken van een innovatief vierlagensysteem in combinatie met een duurzame energievoorziening en waterhuishouding”, vertelt Van der Avoird. Door dit systeem wordt op een duurzame manier zacht fruit geteeld op één hectare met een opbrengst van 240 hectare. Het vermeerderingsbedrijf produceert zo jaarlijks 25 miljoen frambozenplanten en 8 miljoen aardbeiplanten.

Bescherming van de natuur

De hectares die overblijven geeft het bedrijf terug aan de natuur. Dit doen ze in de vorm van zogenaamde natuurbuffers, een 1,8 km openbaar wandelpad met aangelegde inheemse natuur en waterpartijen op hun eigen terrein. “We hebben 1 hectare natuur ontwikkeld in het Wouwervallei (van Breda – Alpensebaan in Gilze). Door de grond die we overhouden terug te geven aan de natuur, dragen we ook bij aan het herstellen van de biodiversiteit”, vertelt Van der Avoird.

Emissieloze locatie

Met een kasinrichting 4.0 met alle vernuftheden van dien is de locatie nagenoeg emissieloos. Door een gesloten waterkringloop kan al het water dat op de kassen en trayvelden valt, opgevangen en hergebruikt worden. Dit gebeurt in een waterbassin dat drie keer zo groot is als het bedrijf. De bassins zijn vier keer zo groot als wettelijk voorgeschreven en zijn voorzien van zonnepanelen.

Ook heeft Van der Avoird geïnvesteerd in een warmte-koude-opslaginstallatie (WKO). Het gevolg hiervan is dat het bedrijf niet meer afhankelijk is van gas. “Dit was 6 jaar geleden geen financieel aantrekkelijke keuze. De subsidie zat destijds niet op een WKO installatie maar op de aanschaf van een houtkachel. Onze visie is dat de houtkachel op de lange termijn geen duurzame keuze is”, aldus Van der Avoird.

Kenniscentrum en demokas

Door jarenlange ervaring heeft Van der Avoird Trayplant veel kennis van het product en de sector. Om deze kennis en kunde te delen met collega’s uit de sector, heeft het bedrijf ook een kenniscentrum en demokas voor collega-agrariërs. “Er is een sterk groeiende behoefte aan de kennis waar ons voedsel vandaan komt en hoe dat geproduceerd wordt. Niet alleen van de consument, maar ook van het (groene) onderwijs. Die kennis is schaars en delen we graag. Elke groep bezoekers die kennis wil nemen waar ons voedsel vandaan komt is hartstikke welkom. Je maakt kennis met de tuinbouw van de toekomst: met hightech systemen, een gezonde menselijke maat en met een positieve impact op de omgeving. Bij ons is groei niet nóg meer van hetzelfde. We zullen ons altijd op innovatief en duurzaam gebied blijven ontwikkelen. De transitie die ander bedrijven nu ingaan, hebben wij al doorlopen”, aldus Van der Avoird.

Winnaar Tuinbouw Ondernemersprijs

Van der Avoird Trayplant is de winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2023. De prijs werd in maart uitgereikt door minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens de jury een sterke voorloper in duurzame systeeminnovaties voor de tuinbouwsector.