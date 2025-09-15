Tijdens de European Mobility Week presenteerde Eurostar, het Europese hogesnelheidstreinbedrijf, zijn duurzaamheidsrapport van 2024, waarin circulariteit wordt uitgelicht als een centrale pijler van de ambitieuze strategie van het bedrijf. Brood omzetten in bier is slechts een van de initiatieven van Eurostar, dat hard werkt om duurzaamheidsprincipes door te voeren in alle activiteiten. Eurostar bevestigt hiermee zijn positie als leider in duurzame internationale mobiliteit, met een strategie die gebaseerd is op drie hoofdpijlers: het vergroten van circulariteitsinitiatieven, het verminderen van CO₂-uitstoot en het versterken van de samenwerking met de spoor- en luchtvaartsector.

Circulariteit in het hart van onze duurzaamheidsstrategie

“Bij Eurostar werken we eraan om circulaire principes leidend te laten zijn bij al onze keuzes, te beginnen met de selectie van leveranciers en producten,” legt Gareth Williams, General Secretary van Eurostar, uit. “Zo worden sinds mei 2024 de ongebruikte broodjes uit Eurostar Premier op onze continentale routes omgezet in ambachtelijk bier, dankzij onze samenwerking met de brouwerij Pain de Minuit – een initiatief dat bekroond werd met de Onboard Hospitality Sustainability Award 2025. We werken er momenteel aan om dit uit te breiden naar onze Kanaalroutes.”

Dit principe wordt ook toegepast in de faciliteiten van Eurostar. Zo werden de nieuwe continentale lounges in Parijs en Brussel, die geopend zijn in 2025, ontworpen met maximale hergebruikdoelstellingen in het achterhoofd. Een groot deel van het oude meubilair en de materialen werd ingezameld voor recycling of hergebruik. Sommige meubelstukken kregen bovendien een nieuwe plek in de vertrekhal van Lille Europe.

Voor de heropening van de vernieuwde terminal in Amsterdam Centraal in februari dit jaar werkte Eurostar samen met architecten en experts om zorgvuldig materialen te selecteren, zoals vloeren met hoge milieuprestaties en plafonds met een hoog gerecycled gehalte.

Mobiliteit voor iedereen: concrete stappen naar inclusiever reizen

Nu de klimaatcrisis vraagt om een diepgaande verandering in mobiliteit, zet Eurostar concrete stappen richting groener en inclusiever reizen.

Eurostar versterkt daarom duurzame mobiliteit met een vernieuwd fietsbeleid: fietsplaatsen kunnen nu rechtstreeks op de website of in de app worden geboekt, tegelijk met een ticket voor Kanaalroutes. Dit wordt binnenkort ook uitgebreid naar de continentale routes van Eurostar.

Tegelijkertijd heeft Eurostar zijn toegankelijkheidsstrategie verder ontwikkeld om reizen voor iedereen vlotter te maken. Stations en treinen kregen voorzieningen zoals drempelvrije toegang, duidelijkere bewegwijzering en aangepaste zitplaatsen voor mensen met beperkte mobiliteit. Hiernaast worden digitale platforms herontworpen volgens internationale toegankelijkheidsnormen, zodat informatie toegankelijk is voor iedereen.

In 2025 ondertekende Eurostar een charter om de inclusiviteit van reizigers met autisme in het spoorvervoer te ondersteunen, ontwikkeld in samenwerking met SNCF Réseau. Hiermee belooft Eurostar een actieve aanpak te hanteren om neurodivergent-vriendelijk design toe te passen in het hele netwerk. Daarnaast versterkte Eurostar zijn inzet voor Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie door deze waarden in de gehele organisatie en operatie te verankeren. In 2025 werden de medewerkersnetwerken heropgestart, die actief bijdragen aan initiatieven zoals Internationale Vrouwendag, Pride en de Internationale Dag van de Gebarentalen.

Op weg naar hernieuwbare energie

Tijdens de European Mobility Week publiceerde Eurostar zijn duurzaamheidsrapport van 2024, dat de GRI-standaarden volgt om transparanter te rapporteren, risico’s beter te beheersen en te anticiperen op nieuwe regelgeving.

In januari 2024 sloot Eurostar zich aan bij de RE100-alliantie van bedrijven die zich inzetten om 100% van hun energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Als volledig elektrische hogesnelheidsvervoerder is Eurostar uitstekend gepositioneerd om te opereren in een koolstofarme economie. Het bedrijf werkt nauw samen met infrastructuurpartners aan doelstellingen voor hernieuwbare tractie energievoorziening.