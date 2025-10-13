Bij dagbestedingslocatie de Golfslag van Frion in Zwolle ruikt het naar rubber. ‘Het is echt belangrijk en zinvol werk wat jullie doen,’ zegt circulair ondernemer Hermen Fikse van Roestug tegen Mahamed, (hierna genoemd Mo) Delano en Dyanne. Zij werken op de Industriegroep en verwijderen ventielen en plakkers uit oude fietsbinnenbanden. Zo maken ze van afval nieuwe kansen. Partners van circulair ambachtsnetwerk Roestug, Circular Rubber Platform, VSO de Ambelt, arbeidstrainingscentrum TIB, Atelier van Middendorp, ROVA en Stichting Kringloop Zwolle én Frion, Golfslag industrie, geven met het project oude binnenbanden een tweede leven. Vanaf 15 oktober kan elke Zwollenaar meedoen met het project door oude binnenbanden in te leveren op de inzamellocaties.

‘Het is niet moeilijk,’ zegt Mo terwijl hij een band over twee plankjes spant, ‘maar het moet wel veilig. Als het goed gaat, gaat het goed. Als het fout gaat, gaat het fout.’ Delano knipt de aangespannen fietsband in tweeën en knikt instemmend. ‘We moeten het nog uitvinden. In het begin probeerden we het met een gewone schaar. Dat wilde niet. En toen kregen we een nieuwe schaar. Dat ging veel beter. Wij hebben al heel veel fietsbanden geknipt. En we vinden het heel leuk werk.’ Collega Dyanne kijkt mee. ‘Ik wil dit ook wel gaan doen. Het knippen lijkt me leuk. En ik vind het mooi dat het opnieuw gebruikt kan worden.’

Waardevol werk

Hermen Fikse en Marc van den Buijs, verbinder en netwerker bij Frion, volgen belangstellend hoe de Industriegroep-medewerkers te werk gaan. ‘Normaal worden deze oude banden verbrand en dan zijn ze weg’, zegt Hermen. ‘Omdat jullie dit doen, kan het rubber opnieuw gebruikt worden. Er kunnen wel nieuwe banden van gemaakt worden, maar dat is heel moeilijk en kan niet in Nederland. Hier maken ze er wel kabels en rubberen matten van.

Pilot

‘Binnenbanden, buiten het metaal, kunnen prima gerecycled worden, ontdekten we door onze samenwerking met Circular Rubber Platform. Toen is het balletje gaan rollen,’ vertelt Hermen. Circulair Ambachtsnetwerk WaardeRing speelt bij ontwikkeling en begeleiding een essentiële rol.’ Het is echt een pilotproject. ‘De knipmethode moet goed staan, evenals de logistiek. Ook zoeken we uit hoe we de fietsenmakers beter en meer kunnen betrekken. Financieel is het ook lastig, want het levert niets op. Voor 2000 kilo zuiver rubber krijg je zo’n 400, 500 euro, terwijl je daar enorm veel werk voor moet verzetten: we halen nu per maand zo’n 150 kilo op. Voorlopig is de grote winst het milieu. En zo zijn er allemaal vraagstukken die uitgezocht moeten worden. Dat doen we met z’n allen, we werken heel fijn samen. Waar dergelijke projecten vaak bij voorbaat al stranden omdat ze niet rendabel of te moeilijk zijn, zijn de WaardeRing-partners niet te beroerd om het gewoon te gaan proberen.’ Met de Circulaire Ketensubsidie van RVO kan de keten goed neergezet worden qua logistiek, onderzoek en veiligheid.