Van afgedankt matras naar nieuwe ondervloer

De innovatieve samenwerking tussen Renewi, RetourMatras, Aslon Refoam en Donker Groep, heeft geleid tot een hoogwaardige oplossing voor de secundaire grondstofstroom foam die voortkomt uit de recycling van afgedankte matrassen. Aslon Refoam produceert ondergrond en ondervloertoepassingen van het foam, Donker Groep past vanaf heden deze ondervloer toe voor valondergronden in parken, speeltuinen en sportvelden. Daarnaast kan het foam ook gebruikt worden als ondervloer in gebouwen of (geluid) isolatie. Met de samenwerking wordt er per matras 48kg CO2 en 2 m2 grondstoffen voor ondervloer bespaard.

Middels de circulaire samenwerking geven de vier organisaties gezamenlijk zoveel mogelijk nieuw leven aan de grondstoffen voorkomend uit afgedankte matrassen. Renewi verzorgt in dit proces het transport en haalt hiervoor de matrassen op bij bedrijven, instellingen of milieustraten en brengt deze naar RetourMatras alwaar het matras wordt gerecycled, dat een drietal grondstoffen oplevert; metaal, textiel en bonded foam. Vanuit het recyclingproces gaat het staal naar de staalindustrie, het textiel wordt tot garen verwerkt door textielbedrijven en gaat het foam naar Aslon Refoam dat hieruit ondergrond en ondervloertoepassingen produceert wat uiteindelijk wordt toegepast in valondergronden. Ook kan het gerecyclede foam worden gebruikt worden als ondervloer in gebouwen of (geluid) isolatie.

Matrassen bestaan uit een grote hoeveelheid herbruikbare materialen. Door de matrassen duurzaam te verwerken in plaats van te verbranden, komen er grondstoffen vrij, secundaire grondstoffen waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

‘Herbruikbare grondstoffen in de praktijk’

Chico van Hemert, Operationeel directeur bij RetourMatras: “Het matrasrecyclingconcept dat we in 2009 introduceerden heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij het samenwerken met partners als Renewi, Aslon Refoam en Donker Groep zien we het effect van herbruikbare grondstoffen in de praktijk. En dat is waar we het voor doen! We blijven het duurzame recyclingproces van afgedankte matrassen optimaliseren. Verschil is nu dat we ons steeds meer richten op de circulaire samenwerking. Met elkaar kunnen we meer bereiken, doordat we gebruikmaken van elkaars netwerk, kennis en innovatieve ideeën.”

‘In het hart van de circulaire economie’

Frank Geelen, Manager Product Development Renewi Nederland: “We zijn verheugd met deze samenwerking waarin we bijdragen aan de versnelde transitie naar de recycling van afgedankte matrassen. Dit past bij onze visie op ‘waste no more’ en sluit aan bij het streven om het voortouw te nemen in het creëren van secundaire grondstoffen en actief te zijn in het hart van de circulaire economie. De activiteiten van Renewi draaien immers om gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Deze circulaire samenwerking in de keten behaalt ook daadwerkelijk resultaat. Samen maken we een verschil van dag én nacht en daar ben ik trots op!”

‘Een duurzame toekomst’

Martijn Bentvelzen, productmanager Aslon Refoam: ‘’wij zijn trots op de samenwerking tussen de 4 partners waardoor wij met dit circulaire proces kunnen bijdragen aan een schone en duurzame toekomst. Door de toename in het recyclen van matrassen komt er steeds meer foam vrij. Dankzij voortdurende innovatie en oog voor de ontwikkelingen in de markt blijven wij zoeken naar markten en producten waar wij het foam kunnen inzetten om nieuwe producten van te maken zoals de valbrekende ondergronden op speelplaatsen.’’

‘Continu op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen’

Sander Werkhoven, key accountmanager Spelen en Ondergronden bij Donker Groep: ‘We denken mee met alle fabrikanten waar we onderdelen inkopen: hoe kunnen we een onderdeel duurzamer maken? Door onze jarenlange samenwerking met Hecmar wisten we dat ze bezig waren om van gerecycled foam valondergronden te maken. Samen hebben we de Refoam shockpad ontwikkeld.’