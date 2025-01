Initiatiefnemers en grootkeukenleveranciers hebben op de Horecava 2025 in Amsterdam RAI de Code of Conduct ondertekend voor Upcycle Kitchen. Upcycle Kitchen is een collectieve aanpak van de foodservice branche om hergebruik van keukenapparatuur tot een vanzelfsprekend alternatief te maken. Met als resultaat een lagere CO2 uitstoot.

Roy van der Vleuten, eigenaar Vijverborgh: ‘We hebben het afgelopen jaar samen met veel stakeholders uit de foodservice branche en grootkeukenleveranciers gewerkt aan de inkooproutes en spelregels om hergebruik van grootkeukenapparatuur mogelijk maken. Ik ben trots dat dit is gelukt en dat we in het TrendLAB tijdens Horecava 2025 hebben kunnen laten zien wat het resultaat is. Dit verdient een groot compliment aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.’

Onderdeel van Upcycle Journey

Upcycle Kitchen is onderdeel van Upcycle Journey. Dat is de stichting waarbinnen vier consultancy bedrijven – Conceptional, CONTRAST, Hospitality Group en Vijverborgh – samenwerken om de foodservice branche te inspireren en te motiveren zich samen sterk te maken voor verduurzaming. De stichting heeft geen winstoogmerk: alle inkomsten van de stichting worden gebruikt voor (door)ontwikkeling van de initiatieven. Het eerste initiatief is dus Upcycle Kitchen: een collectieve aanpak om hergebruik van keukenapparatuur in concepten en bestekken tot een vanzelfsprekend alternatief te maken.

Noodzaak

Anna Casemier, managing partner CONTRAST: ‘Eerder was er geen overzicht van apparatuur die in aanmerking komt. Ook waren er geen criteria om betrouwbaarheid te beoordelen en was het overdragen van garanties vaak lastig. Via Upcycle Kitchen is nu aan deze voorwaarden voldaan en worden bedrijven aan de vraagkant uitgenodigd om een minimale eis aan re-use apparatuur op te nemen in hun uitvraag. Ook de aanbodkant wordt gestimuleerd: leveranciers kunnen via Upcycle Kitchen de beschikbaarheid van re-use apparatuur zichtbaar te maken. Het streven is om minimaal 5% re-use keukenapparatuur in de bestekken te krijgen.’

Partners

Dit zijn de grootkeukenleveranciers die bij hebben gedragen aan de ontwikkeling van Upcycle Kitchen: Schoondergang Van Zwanenburg, Metos, FM Grootkeukentechniek, Bouter en Van Gestel. Zij zijn koploper in wat ‘het nieuwe normaal’ moet worden als het gaat om hergebruik van grootkeukenapparatuur. .