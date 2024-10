Greenpeace heeft een brief gestuurd aan KLM-directeur Marjan Rintel, waarin ze haar zorgen uit over de rol van KLM in de klimaatcrisis. “Hoewel KLM erkent dat het minder moet vervuilen, zien we in de praktijk te weinig actie. Daarom vragen we KLM om echte stappen te zetten richting een duurzame toekomst.”

In onze brief roept Greenpeace KLM op om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen, in lijn met de 1,5-graaddoelstelling van het Parijsakkoord. Dit betekent het vaststellen van vijfjaarlijkse reductiedoelen en het stoppen met korte vluchten. Daarnaast vraagt de actiegroep om maatregelen tegen de uitstoot van herrie, ultrafijnstof en stikstof, die schadelijk zijn voor zowel de natuur als de gezondheid van mensen.

“De klimaatcrisis vraagt om moedige keuzes, en wij willen dat KLM verantwoordelijkheid neemt. We nodigen Marjan Rintel uit voor een gesprek om samen te werken aan een schonere en toekomstbestendige luchtvaart.”

Foto: Greenpeace activisten protesteren tegen KLM op Schiphol. © Esmee Bos / Greenpeace