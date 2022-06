Een primeur op PROVADA. Vijf partijen tekenen hier een overeenkomst voor de gezamenlijke productie, bewerking en verwerking van 75.000 vierkante meters 100% biobased en gerecycled plaatmateriaal. Reststromen hout uit de Nederlandse bossen en de houten reststromen van de bouwplaats worden in deze bijzondere samenwerking verwerkt tot biobased en circulaire spaanplaten of OSB-gelijkwaardige platen en teruggebracht in het nieuwe, innovatieve woningconcept Flow van BAM Wonen.

Zwier van Olst, manager Markt & Ontwikkeling Staatsbosbeheer: ’Staatsbosbeheer wil met zijn terreinen en producten een bijdrage leveren aan een circulaire samenleving. Dit doen we onder andere door natuurlijke grondstoffen uit onze gebieden in duurzame ketens en kringloopprocessen te brengen. We streven hierbij de grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. Daarmee blijft de opgeslagen CO2 vastgelegd.‘

Dinant te Brinke, directievoorzitter BAM Wonen: ‘We zijn als BAM Wonen ontzettend trots op deze veelzijdige samenwerking. Een buitengewoon duurzame maar vooral gezamenlijke ambitie waarin alle verschillende partijen vanuit hun eigen expertise een rol spelen. Dat we de reststromen hout biobased en gerecycled gaan verwerken in ons nieuwe woningconcept, is echt een prachtig resultaat. Hiermee geven wij uitvoering aan de strategie van BAM, ‘Building a sustainable tomorrow’, waarin duurzaamheid een van de speerpunten is.’

‘IBI2 zet zich in voor een betere wereld. En de betere wereld van morgen start vandaag, samen met velen anderen. Wij hebben jarenlange ervaringen gebundeld in onze scans en eigen modellen ontwikkeld. Hiermee stuwen wij transities aan op het gebied van duurzaam ondernemen. Alles met als doel bedrijven voor de komende tijd weer op de adoptiecurve te krijgen en een duurzame continuïteit zo goed als mogelijk te garanderen. Daarom zijn wij enorm trots dat wij als systeemdenkers deze stap gezamenlijk met BAM Wonen en partners kunnen gaan zetten. De uitkomsten zijn nieuwe businessmodellen en producten waarin duurzaam ondernemen de kern is en nieuwe omzet met milieu in ogenschouw. We stellen cross sectorale ketens samen daar waar nodig en helpen om de bijbehorende (nieuwe/duurzame) partnerships te initiëren. Daarom zijn de Greenovaters een mooie schakel in de toekomstige Nederlandse economie. Bovenal zijn wij praktisch ingesteld met een hands-on mentaliteit. IBI2 focust zich op resultaat in de breedste zin van het woord’, aldus Sandra Baan, eigenaar IBI2.

Reststromen hout

Staatsbosbeheer wil de reststromen uit Nederlandse natuurgebieden, zoals maaisels en tak- en tophout zo hoogwaardig mogelijk verwerken. Door de houten reststromen van Pontmeyer en Jongeneel te combineren met deze vraag, is IBI2 in staat om de stromen te verwerken tot een 100% biobased spaanplaat of OSB (oriented strand board)-gelijkwaardige plaat. 100% biobased omdat ze geproduceerd worden met een biobased binder. Parallel daaraan wordt in deze samenwerking het houtafval van de BAM Wonen bouwplaatsen door Beelen Next gescheiden en vervolgens door dezelfde partijen verwerkt tot een 100% circulaire spaanplaat of OSB-gelijkwaardige plaat. De cirkel is rond omdat alle platen vervolgens weer gebruikt worden in onder andere de nieuwe, duurzame Flow woning van BAM Wonen. Deze gezamenlijke ambitie leidt tot de productie van 75.000 vierkante meters biobased en gerecycled plaatmateriaal.

Foto: v.l.n.r. Sandra Baan, CEO IBI2, Erik Schipper, Directeur Pontmeyer, Zwier van Olst, Director Staatsbosbeheer, Duco Reitsma, Directeur Durecon, Dinant te Brinke, Directievoorzitter BAM Wonen, Axel Hendriks, Commercieel directeur Bnext, Michiel Verbraak, Directeur Jongeneel.