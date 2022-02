Onlangs zijn op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle een uniek fietspad en fietsbrug in gebruik genomen. Het fietspad bestaat namelijk voor 80% uit hergebruikt materiaal en is gemakkelijk te verplaatsen. Zo speelt het in op duurzame wensen van Zwolle en is men voorbereid op de groei in Hessenpoort.

Op 16 februari openden wethouder De Heer en betrokken aannemers Schagen Infra, Knipscheer Infrastructuur en ipv Delft het fietspad en de fietsbrug. Een bescheiden opening in verband met de huidige corona-maatregelen, maar volgens De Heer toch goed om bij stil te staan: “Op dit pad fiets je over hergebruikt beton. Een deel is afkomstig van een oud fietspad uit de regio. Uniek dat we op deze manier nieuwe paden kunnen creëren én aan onze duurzaamheidsambities voldoen. Terwijl het fietspad ook nog eens comfortabel fietst.”

Een flexibel fietspad

Samen met aannemer Schagen Infra heeft gemeente Zwolle het circulaire fietspad ontwikkeld. Een ander uniek gegeven is dat het demontabel is, oftewel gemakkelijk te verplaatsen. Omdat Hessenpoort de komende jaren nog flink zal groeien en verschillende bedrijven zich vestigen, is het belangrijk om het gebied flexibel in te richten. Zo moeten de kabels en leidingen altijd bereikbaar blijven, terwijl er nu een fietspad op is geplaatst. Dat het fietspad ook demontabel is, maakt dat deze kabels altijd gemakkelijk bereikbaar zijn. De Heer: “Zo maken en houden we Hessenpoort goed toegankelijk voor alle huidige en toekomstige werknemers die hier dagelijks naartoe komen.”

Een duurzame fietsbrug

Ook de nieuw aangelegde fietsbrug is bijzonder duurzaam. Bruggenspecialist ipv Delft en aannemer Knipscheer Infrastructuur ontwikkelden een innovatief brugconcept: de duurzame hout-betonbrug. Ronald Rozemeijer van ipv Delft: “Het ontwerp combineert de voordelen van beton (onderhoudsarm, lange levensduur) met die van hout (duurzaam). Doordat ze ook constructief samenwerken, is het materiaalgebruik beperkt.” Alle brugonderdelen zijn zo duurzaam en circulair mogelijk gekozen. Verschillende elementen van de brug zijn bijvoorbeeld geschikt voor hergebruik, de houten liggers zijn van duurzaam Europees Larikshout en het beton van de landhoofden bestaat voor dertig procent uit gerecycled materiaal. De fietsbrug van vijftien meter voldoet zo aan de duurzaamheidseisen van Zwolle. Knipscheer verzorgde de uitvoering van de brug, waarmee de fietsverbinding langs de Steinfurtstraat voltooid is.

Over Topwerklocatie Hessenpoort

Hessenpoort huisvest verschillende toonaangevende bedrijven. Het bedrijventerrein is met zijn ligging direct aan de A28 uitstekend bereikbaar en toekomstbestendig. Het heeft een eigentijdse uitstraling, een kwalitatief hoogwaardige inrichting en een actieve ondernemersvereniging. Innovatie en duurzaamheid staan er hoog in het vaandel. Er is in en buiten de stad veel belangstelling voor deze toplocatie. Ga naar www.zwolle.nl/hessenpoort voor meer informatie.

Op de foto zijn te zien: wethouder René de Heer, Ronald Diele van Schagen Infra en René Knipscheer van Knipscheer Infra.