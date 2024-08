Arnhem gaat bij het aanleggen of herinrichten van wegen zoveel mogelijk elektrisch materieel inzetten. Dat zorgt voor schonere lucht in de stad en is ook veel stiller voor de omwonenden en wegwerkers. Klein materieel zoals trilplaten, minikranen of kleine shovels worden verplicht elektrisch. Waar mogelijk worden ook mobiele kranen, vrachtwagens of een gehele asfaltset elektrisch ingezet. Zoals bij de aanleg van fietspad Grote Griet in Arnhem-Zuid.

Groot elektrisch materieel

Elektrische auto’s zijn inmiddels normaal in het straatbeeld. Net als elektrische trolleybussen, een ander bekend Arnhems verschijnsel. Nu er ook steeds meer (zwaar) elektrisch materieel voor de wegenbouw beschikbaar komt, wil Arnhem daar maximaal van profiteren. Bij de aanleg of aanpassing van een weg, wordt daarom voorgeschreven dat ‘kleiner’ materieel (met een vermogen tot 37 kW) elektrisch moet zijn. In sommige gevallen komen daar aanvullende eisen voor groter elektrisch materieel bij. Wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundić: ‘Hierdoor dragen we een fiks steentje bij aan schonere lucht in de stad. En het scheelt een hoop lawaai. Tel uit je winst.’

45 ton minder uitstoot CO2

De ‘zero-emissie-eisen’ gelden sinds dit jaar. In 2024 worden al acht grote projecten met zoveel mogelijk elektrisch materieel uitgevoerd. Bij die projecten wordt een fikse vermindering van uitstoot van CO2 gerealiseerd. Bij Grote Griet worden reducties van 45 ton CO2 verwacht. Dat is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1793 bomen opnemen in een jaar tijd, of wat 320 zonnepanelen in een jaar besparen ten opzichte van grijze stroom.

‘Industrieel’ oplaadpunt

Eén van de uitdagingen is: waar moeten de elektrische graafmachines en vrachtwagens aan de laadpaal? Een gewoon auto-oplaadpunt is doorgaans niet geschikt voor groot wegenbouwmaterieel. En het is bovendien niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een grote vrachtwagen of een mobiele bouwkraan een hele nacht in een woonwijk staat op te laden. Kundić: ‘Daarvoor hebben we speciaal een ‘industriële’ oplaadpunt op bedrijventerrein Kleefse Waard ingericht. Dat heeft een vermogen dat vijf tot tien keer zo hoog is als een normaal oplaadpunt voor elektrische auto’s. Daar kunnen zij zonder problemen opladen.’

Schoon en stil

Het fietspad Grote Griet loopt over de dijk tussen Meinerswijk en de Batavierenweg en Eldensedijk. Een ideale plek om stiller en schoner te werk te gaan. In Meinerswijk barst het immer van de dieren, zoals de wilde reiger, de grauwe gans en de kolgans. Ook vossen en bevers komen er in het wild voor. Het bestaande smalle fietspad wordt dubbel zo breed en krijgt bovendien verlichting. Die verlichting is ’slim en zuinig’: zodra het donker wordt, brandt deze op 10 procent sterkte. Pas als er een fietser voorbij komt, gaan de lampen voluit aan. ‘De verlichting fietst als het ware met de fietser mee, dus is een stuk zuiniger. Zo wordt de fietsverbinding tussen Zuid en Noord een stuk comfortabeler en wordt de fiets een steeds aantrekkelijker alternatief’, besluit Kundić.