Milence, de joint venture tussen Daimler Truck, de TRATON GROUP en Volvo Group, kondigt zijn tweede laadhub in Nederland aan. De nieuwe hub bevindt zich op het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Naar verwachting zal de hub in december 2024 operationeel zijn. De laadhub biedt een eenvoudige en betrouwbare laadervaring voor elektrische vrachtwagens, ongeacht het merk.

Groene route langs de Noordzee-Baltische corridor

Op bedrijventerrein Hessenpoort, een belangrijk logistiek kooppunt in Zwolle, zijn verschillende bedrijven gevestigd, van logistieke partijen en distributiecentra tot fabrieken en dienstverleners. Duurzame ontwikkeling en groene technologieën staan voorop in Hessenpoort, waardoor de locatie perfect aansluit bij Milence’s streven naar een fossielvrije toekomst.

De laadhub in Zwolle is strategisch gelegen nabij de A28- en A50-snelwegen. De hub is een belangrijk knooppunt langs de Noordzee-Baltische corridor en verbindt grote havens zoals Rotterdam en Hamburg.

Optimale laadervaring voor chauffeurs en vrachtwagens

De ontwikkeling van de laadhub in Zwolle wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste werkzaamheden starten in september. Naar verwachting zal de eerste fase in december 2024 operationeel zijn.

In de eerste fase omvat de laadhub acht laadstations, uitgerust met vier Combined Charging System (CCS)-laders. Zodra de technologie beschikbaar is, plant Milence een snelle overgang naar Megawatt Charging System (MCS)-technologie, met één MCS-lader, verspreid over twee laadstations.

Om zowel chauffeurs als vrachtwagens een optimale laadervaring te bieden, zal de hub meerdere voorzieningen hebben, zoals sanitaire voorzieningen, een chauffeurslounge en automaten met drinken en snacks. Daarnaast zal de hub omheind en verlicht zijn en worden uitgerust met camerabewaking om veiligheid en gemak te bieden.

Tijdens de tweede fase zal de hub worden uitgebreid met extra MCS-laders en tot maximaal 16 laadpunten. Ook worden er extra sanitaire voorzieningen en verkoopautomaten geplaatst.

Stimuleren van e-trucks met Europese roadmap

Anja van Niersen, CEO van Milence, is blij met de mogelijkheden die de tweede hub in Nederland biedt: “Dit is wederom een belangrijke mijlpaal in onze missie om een uitgebreid laadnetwerk in heel Europa te realiseren. Met de al operationele laadhub in Venlo en de recente opening in de Port of Antwerp-Bruges, zal de nieuwe hub in de Benelux een robuuste ondersteuning bieden aan logistieke bedrijven en vervoerders om gebruik te maken van meer