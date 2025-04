De gemeente Utrecht is deze week gestart met een uniek asfaltproject op de Archimedeslaan. Het asfalt op deze weg is aan vervanging toe. De gemeente verwijdert de bovenste laag van het oude asfalt en brengt 100% hergebruikt asfalt aan, samengesteld uit materialen uit Utrecht. Het is de eerste keer dat de gemeente volledig hergebruikt asfalt gebruikt in de stad.

Wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte): ‘Dit asfaltmengsel is een nieuwe stap in het steeds duurzamer uitvoeren van onze projecten in de openbare ruimte. Het sluit naadloos aan bij de circulaire ambities van Utrecht: een volledig circulaire stad in 2050. We vervangen als gemeente gemiddeld vijftienduizend vierkante meter asfalt per jaar. Dat is een oppervlakte vergelijkbaar met 33 basketbalvelden. Het asfaltmengsel van de Archimedeslaan bestaat volledig uit hergebruikte materialen, die onder andere uit onze eigen stad komen. Ik ben heel trots op dit mengsel dat we samen met de aannemer Dura Vermeer en het bedrijf Roof2Road hebben gemaakt.’

Duurzame uitvoering

Het asfalt dat de gemeente bij dit project gebruikt bestaat uit 100% hergebruikt materiaal. Een deel van het asfalt is weggehaald asfalt van een andere plek, aangevuld met gebroken stenen afkomstig van reparaties aan treinsporen. Om er één mengsel van te maken is er bitumen (een vorm van dakbedekking) aan toegevoegd, afkomstig van het oude dak van de in 2023 gesloopte Utrechtse busremise. Door deze werkwijze hoeft de gemeente geen nieuwe grondstoffen te gebruiken. Om het asfalt te verwerken gebruikt Dura Vermeer alleen elektrische machines. Die hebben geen uitstoot en geven minder geluidshinder voor de omgeving.

‘Bij Dura Vermeer hebben we een duidelijk doel voor ogen: 50% CO2-reductie in 2030. Dit is alleen mogelijk door echt sámen met opdrachtgevers en andere ketenpartners te blijven innoveren. Dat de gemeente Utrecht met ons deze pilot met hergebruikt asfalt en elektrisch materieel gaat uitvoeren is een hele mooie stap richting Net Zero,’ aldus Paul Bleijenberg, directeur bij Dura Vermeer.