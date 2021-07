Uniek in Nederland: de duurzame en brandveilige meubels van Nel

Onlangs verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de fatale flatbrand in Arnhem. In Nederland vallen jaarlijks 10 dodelijke slachtoffers en 100 gewonden door brandonveilige meubels. OVV-voorzitter Dijsselbloem raadt aan voortaan als overheid eisen te stellen aan de brandveiligheid van meubilair voor de Nederlandse consument. Een terecht punt: in Nederland wordt er door meubelfabrikanten nog weinig gewerkt met brandvertragend materiaal. Nel biedt als enige bedrijf duurzame EN brandveilige meubels.

Brandveiligheid en meubels: waar moet je op letten?

Waar moet je op letten bij het kopen van een brandveilig meubel? De twee belangrijkste elementen in meubels die bijdragen aan brandveiligheid, zijn de bekleding en het schuim voor de zit- en rugkussens. Een mogelijkheid die wordt genoemd in het rapport is het aanbrengen van vlamvertragers in het schuim. Een tweede niet genoemde mogelijkheid is het behandelen van de bekleding met een vlamvertragend middel.

Het toevoegen van vlamvertragende middelen aan schuim heeft echter grote nadelen. Het is milieuonvriendelijk en schadelijk voor je gezondheid. En ook het nabehandelen van bijvoorbeeld polyester en katoenen stoffen met vlamvertragende middelen kent niet enkel voordelen. Zo is het resultaat slechts tijdelijk. Bij gebruik slijt het vlamvertragende middel waardoor na verloop van tijd de werking achteruitgaat of zelfs verdwijnt.

Nel heeft op de oplossing

Voor de meubelindustrie lijkt dit een dilemma: geen van de opties biedt blijvende (brand)veiligheid of is milieuvriendelijk. Gelukkig heeft Nel de oplossing: innovatie en het gebruik van natuurlijke materialen. Het schuim dat Nel toepast in haar banken is van het Nederlandse merk Pantera. Naast een hoog comfort en zeer lange levensduur is dit het enige koudschuim op de markt dat zonder toevoeging van chemische middelen brandvertragend is. Het voldoet zelfs aan de strenge Californische eisen op gebied van brandveiligheid en milieu (CAL 117).

Voor de bekleding gebruikt Nel uitsluitend wollen stoffen. Ook wol heeft een fijn comfort, lange levensduur én is van nature vlamdovend. Het heeft geen chemische nabehandeling nodig. Alle stoffen in de Nel collectie voldoen daarmee aan de Europese EN 1021-1/2 normering. Eigenaar Jorrit Tol: ‘Het gebruik van chemische brandvertragers is een stap terug in de tijd. De keuze voor natuurlijke en innovatieve materialen is voor Nel niet meer dan logisch. Dit is de kant die we op moeten gaan. We moeten als industrie het voortouw nemen, en niet wachten op regulering door de overheid, zoals nu gebeurt.’