Het Milieuprogramma van de VN en de Global Alliance for Buildings and Construction hebben een nieuw rapport gepubliceerd met de titel ‘Not Just Another Brick in The Wall: The Solutions Exist’. Het geeft hoop op het behalen van CO2-reductiedoelen, aangezien de uitstoot van de bouwsector voor het eerst sinds 2020 is gestopt met stijgen. Energie-experts waarschuwen echter dat, hoewel er tastbare vooruitgang is, de bouwsector zijn volledige CO2-reductiepotentieel niet benut – slimme energieoplossingen bestaan ​​wel, maar worden nog steeds onderbenut.

“Het is bemoedigend om te zien dat de uitstoot stabiliseert, maar dit is niet genoeg”, zegt Donatas Karčiauskas, CEO van Exergio, een bedrijf dat AI-gebaseerde tools voor energie-efficiëntie implementeert in commerciële gebouwen. “Er zijn nieuwe AI-gebaseerde tools beschikbaar die energie optimaliseren, maar het echte probleem is de acceptatie ervan. We moeten ons afvragen of we echt op weg zijn naar netto-nuluitstoot in gebouwen, of geven we gewoon meer certificaten uit die zogenaamd aantonen dat het gebouw energiezuinig is?”

Volgens het VN-rapport winnen certificeringen voor duurzaam bouwen aan populariteit. Er wordt een toename van 20% opgemerkt in het aantal nieuw gecertificeerde commerciële gebouwen in OESO-landen, en wereldwijde certificeringsprogramma’s zoals EDGE, BREEAM en LEED blijven groeien, samen met regionale groene labels.

Karčiauskas stelt dat er een addertje onder het gras zit bij groene certificeringen. “Ze weerspiegelen niet altijd de daadwerkelijke reductie van broeikasgassen. Certificeringen richten zich op hoe een gebouw is ontworpen, maar niet op hoe het op de lange termijn presteert. Bovendien, als bedrijven te veel vertrouwen op CO2-compensatie in plaats van de daadwerkelijke uitstoot te verminderen, vindt er nog steeds vervuiling plaats waar het bedrijf actief is. We moeten slimme oplossingen op locatie integreren om de vooruitgang te behouden”.

Het rapport bevestigt dat veel technologieën nog steeds onderbenut zijn en dat slechts een klein percentage van de bouwers en landen ze heeft ingevoerd. Geautomatiseerde controlesystemen of digitale trackingtools zijn nog lang niet mainstream; slechts een paar landen hebben ze tot nu toe geïmplementeerd. Dit laat zien dat er nog veel onbenut potentieel is om gebouwen echt toekomstbestendig te maken.

“Te veel gebouwen krijgen de ‘groene’ status op basis van het oorspronkelijke ontwerp in plaats van de werkelijke prestaties”, legt Karčiauskas uit. “Waar het om gaat, is hoe efficiënt een gebouw in de loop der tijd functioneert. Realtime energieregistratie en AI-gestuurde optimalisatie zijn de enige manieren om ervoor te zorgen dat een gebouw bijdraagt ​​aan emissiereductie en niet alleen een façade van duurzaamheid creëert.”

Bepaalde slimme energietechnologieën zijn in opkomst. Tools zoals vraagresponssystemen en energiebeheersoftware helpen het verbruik te optimaliseren en de piekvraag te verlagen, en volgens rapporten worden digitale tools ook steeds populairder: 40% van de grote bouwbedrijven gebruikt nu bouwinformatiemodellen (BIM) om de energie-efficiëntie te verbeteren tijdens de ontwerpfase.

Desondanks kent de transitie enkele uitdagingen. Het aantal warmtepompinstallaties daalde bijvoorbeeld met 3% ten opzichte van voorgaande jaren, omdat zowel bedrijven als overheden op zoek gingen naar andere verwarmingsalternatieven.

Een van de belangrijkste factoren voor het bereiken van energie-efficiëntie in nieuwe gebouwen zijn strengere bouwvoorschriften, zoals het rapport opmerkt. Deze zouden de werkelijke energie-efficiëntie van gebouwen beter weerspiegelen wanneer gebouwen in gebruik worden genomen, niet eerder. Om dat te realiseren, is het belangrijk om slimme functies te implementeren waarmee gebouwen effectiever met het elektriciteitsnet kunnen communiceren. Bijgewerkte voorschriften zouden ook minimumnormen voor isolatie, systeemefficiëntie en algehele energieprestaties moeten omvatten.

Volgens Karčiauskas is het stellen van de juiste normen één ding, maar het in de praktijk naleven ervan is een ander verhaal. Implementatie via technologie is dan essentieel.

Exergio bewees dat AI kan helpen om zowel nieuwe als bestaande gebouwen te laten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Het bedrijf toonde aan dat draadloze CO2-sensoren ook de binnenluchtkwaliteit kunnen optimaliseren en efficiënte luchtstroom- en temperatuurregelingen mogelijk maken. Voor winkelcentrum “Ozas” in Vilnius (Litouwen) hielpen deze upgrades het elektriciteitsverbruik met 29% te verminderen en het warmteverbruik van HVAC-systemen met 36%. Dit leverde een kostenbesparing op van ongeveer € 1 miljoen.

“De oplossing voor niet-duurzame gebouwen is realtime optimalisatie. AI-gebaseerde tools kunnen die gebouwen efficiënter maken door continu data van sensoren, bezettingsgraden en weersvoorspellingen te analyseren om verwarmings-, koel- en verlichtingssystemen automatisch aan te passen. Deze systemen kunnen afwijkingen zoals inefficiëntie van apparatuur of energielekken detecteren en snel ingrijpen om verspilling te voorkomen. De overstap van statische certificeringen naar adaptief energiebeheer kan de voortgang naar netto-nuluitstoot versnellen”, concludeerde Karčiauskas.

Volgens het Internationaal Energieagentschap draagt ​​de bouwsector nog steeds het meest bij aan de klimaatcrisis, aangezien deze sector 30% van de wereldwijde energie verbruikt en verantwoordelijk is voor 26% van de wereldwijde CO2-uitstoot.