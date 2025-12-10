In het derde kwartaal van 2025 zijn bijna net zo veel broeikasgassen uitgestoten als in hetzelfde kwartaal van 2024 (+0,1 procent). De uitstoot van de elektriciteitssector was hoger doordat er meer steenkool werd verbruikt. De uitstoot van de industrie en mobiliteitssector waren echter lager. Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van het IPCC.

Een vijfde meer uitstoot door elektriciteitssector

In het derde kwartaal van 2025 heeft de elektriciteitssector 20 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal van 2024. De export van elektriciteit was hoger dan een jaar eerder, terwijl er minder elektriciteit werd geïmporteerd. Daardoor werd er 10 procent meer elektriciteit geproduceerd in Nederland. Voor de productie werden ook meer fossiele brandstoffen verbruikt, vooral het verbruik van steenkool door kolencentrales was aanzienlijk hoger. De bijdrage van de elektriciteitssector aan de totale uitstoot was bijna 19 procent in het derde kwartaal van 2025, tegen 15,5 procent in hetzelfde kwartaal van 2024.

Minder uitstoot in de industrie

De industrie stootte 6 procent minder broeikasgassen uit in het derde kwartaal van 2025 dan een jaar eerder. Vooral het verbruik van aardgas door de energie-intensieve chemische industrie en raffinaderijen was lager. Deze branches produceerden minder dan een jaar eerder, terwijl de productie van de totale industrie iets hoger lag. De bijdrage van de industrie aan de totale uitstoot van broeikasgassen nam af van 37 procent in het derde kwartaal van 2024 naar bijna 35 procent in 2025.

Ook minder uitstoot door mobiliteitssector

De mobiliteitssector heeft in het derde kwartaal van 2025 bijna 5 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat het wegverkeer minder diesel heeft verbruikt. Het verbruik van benzine en lpg was ook lager. De bijdrage van de mobiliteitssector aan de totale broeikasgasuitstoot nam af van 22,5 procent in het derde kwartaal van 2024 naar 21,5 procent in 2025.

Het CBS berekent ook de uitstoot van CO 2 door alle Nederlandse economische activiteiten volgens de nationale rekeningen. Hierbij wordt in vergelijking met de uitstoot volgens de IPCC-definities ook de CO 2 -uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart en de uitstoot door verbranding uit biomassa door personen en bedrijven behorend tot de Nederlandse economie meegenomen. In het bericht hieronder worden de CO 2 -emissies conform de berekeningswijze van de nationale rekeningen gepresenteerd.

Uitstoot CO 2 Nederlandse economie 1,5 procent hoger

In het derde kwartaal van 2025 was de CO 2 -uitstoot van de Nederlandse economie 1,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In diezelfde periode groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 1,6 procent. Het was in het derde kwartaal van dit jaar echter kouder dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Na correctie voor het weerseffect kwam de stijging van de CO 2 -uitstoot uit op 1,1 procent.

De grotere toename van de CO 2 -uitstoot volgens de nationale rekeningen komt doordat hierin de uitstoot van biomassa en internationaal lucht- en zeevaart wel meetelt, terwijl de IPCC-berekening dat niet doet.

De energiebedrijven en de transportsector hebben meer uitgestoten dan in het derde kwartaal van 2024. Het cluster energie- en waterbedrijven, en afvalbeheer stootte ruim 18 procent meer CO 2 uit, vooral door een hoger verbruik van steenkool en biomassa. Hun toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) was 2,5 procent hoger.

De CO 2 -uitstoot van de transportsector was 5 procent hoger, terwijl de toegevoegde waarde met ruim 3 procent groeide. Alleen het wegvervoer stootte minder uit; de binnenvaart, zeevaart en luchtvaart hadden hogere emissies.