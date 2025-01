De inwoners van Bonaire en Greenpeace Nederland zijn uitgeroepen tot winnaar van de Issue Award 2025. Met hun rechtszaak tegen de Nederlandse Staat vragen zij op krachtige wijze aandacht voor klimaatverandering en koloniale ongelijkheid. Tijdens het Issuecongres op 23 januari, zal de prijs officieel worden overhandigd aan de inwoners van Bonaire en Greenpeace.

Acht inwoners van Bonaire en Greenpeace startten in januari 2024 een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Zij eisen meer bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering en een versnelling in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In september 2024 besloot de rechtbank in Den Haag dat Greenpeace deze zaak mag voeren namens het algemeen belang van Bonaire. De eerste zitting staat gepland voor later in 2025.

De jury prees de actie om meerdere redenen. Bonaire wordt vaak gezien als een vakantiebestemming, waardoor de dagelijkse uitdagingen van de inwoners, zoals extreme hitte door klimaatverandering, onvoldoende aandacht krijgen. Bovendien benadrukt deze rechtszaak de groeiende zelfbewustwording van gekoloniseerde gebieden binnen het Koninkrijk en hun strijd tegen achterstelling. Het feit dat de inwoners van Bonaire zich samen met Greenpeace verenigen in een bottom-up aanpak is bijzonder krachtig. De jury overwoog de award dit jaar niet uit te reiken door alle dramatische ontwikkelingen in Gaza, Oekraïne en Soedan. Eigenlijk is ieder onderwerp op zichzelf te klein in vergelijking met de problemen in de wereld. Desalniettemin heeft de jury toch besloten om de rechtszaak van Bonaire en Greenpeace de award toe te kennen vanwege het bijzondere karakter van deze rechtszaak.

Joris Backer, voorzitter van de jury: “Deze onderwerpen raken niet alleen Bonaire, maar hebben ook een universele dimensie. Ze staan symbool voor emancipatie en rechtvaardigheid.” aldus Joris. “De Issue Award gaat niet alleen over het erkennen van een specifiek issue, maar ook over het krachtig agenderen van thema’s die anders onderbelicht blijven. De keuze voor Bonaire en Greenpeace benadrukt dat zowel klimaatrechtvaardigheid als gelijkwaardigheid in het Koninkrijk prioriteit moeten zijn. Dit zijn urgente onderwerpen die het verdienen om centraal te staan in ons maatschappelijk debat.”

De inwoners van Bonaire en Greenpeace reageren verheugd op het winnen van de Issue Award 2025. Danique Martis, één van de eisers op Bonaire: “Deze award winnen voelt als erkenning dat we dit probleem op de kaart hebben gezet. Het is heel belangrijk dat de Nederlandse staat de problemen van de eilanden eindelijk serieus neemt. We zijn te lang vergeten.”

Eefje de Kroon, expert klimaatrechtvaardigheid bij Greenpeace: “Onze overheid weet al jaren dat klimaatverandering heel gevaarlijk is voor mensen in het Caribisch gebied. Gezien de geschiedenis van slavernij en kolonialisme zou je verwachten dat zij onze medeburgers op Bonaire extra zou beschermen. Maar niets is minder waar. Door samen te werken met moedige inwoners van Bonaire dwingen we de overheid nu tot actie. Deze award voelt daarbij als een hart onder de riem.”

Over de Issue Award

De Issue Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief of organisatie die zich op opvallende en effectieve wijze inzet voor een maatschappelijk issue en dit weet te agenderen bij het brede publiek en/of de politiek. Eerdere winnaars waren onder meer Elvis Paul en MPeople (2024) voor hun inzet rondom werkvergunningen voor asielzoekers, Maryam Hassouni (2023) voor haar strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in de televisiewereld, en Eva González Pérez (2022) voor haar inzet rondom de toeslagenaffaire.

De jury

De jury van de Issue Award 2025 bestaat uit juryvoorzitter Joris Backer (voormalig Eerste Kamerlid), Omar Kbiri (Maak Amsterdam), Mark Monsma (Samenwerkende GezondheidsFondsen) en Jasper Mulder (Adformatie), Quirine de Weerd (Lidl Nederland) en Marysha Moltoff (WRR).

Foto: © Marten van Dijl / Greenpeace