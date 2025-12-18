Vandaag wordt in de Gemeente Bergen op Zoom de eerste circulaire en CO 2 – negatieve diamantkoppaal geplaatst. Deze CO 2 -negatieve diamantkoppaal, gemaakt van gerecycleerd plastic, huishoudelijk afval en industriële hennep, is ontstaan na een uniek samenwerkingsverband tussen UBQ Materials, SGS, delaware, Microsoft, Trafiroad en C-biotech.

“Binnen de Gemeente Bergen op Zoom staat duurzaamheid hoog op de agenda. Deze verkeerspaal laat zien hoe we samen met bedrijven en kennispartners werken aan een klimaat-neutrale toekomst. Het is niet alleen een symbool van onze ambities, maar ook een product dat elke dag helpt om onze omgeving groener te maken en het past daarmee naadloos in onze plantbased ambitie”, aldus wethouder Hans Peter Verroen van de gemeente Bergen op Zoom.

Circulair en CO₂-negatief

In de 55.000 m² grote fabriek van UBQ Materials in Bergen op Zoom wordt huishoudelijk afval verzameld en verwerkt tot een biobased thermoplastische composiet, UBQ™, dat traditionele kunststoffen vervangt in duurzame en semi-duurzame toepassingen. Trafiroad en C-biotech combineren UBQ™ met gerecycleerd plastic en in Nederland geteelde hennep voor de ontwikkeling van een innovatief bio-composiet.

Goed voor het milieu

Door huishoudelijk afval dat normaal wordt gestort of verbrand om te zetten in een duurzaam plasticalternatief voor gebruik in onder andere hoogwaardige bouwproducten, creëren we een schaalbaar circulair model dat direct bijdraagt aan de decarbonisatie van de bouwsector. En dat zonder in te boeten op kwaliteit en prijs. “Dit toont aan dat we in Nederland, maar ook in Europa over de tools, de technologie en de urgentie beschikken om een leidende rol te nemen in een klimaatpositieve toekomst, niet morgen maar vanaf vandaag”, stelt Steffan Brouwer, Managing Director UBQ Materials NL.

Hennep is een CO₂-negatieve grondstof die erosie afremt en een alternatief biedt voor tropisch hardhout, een steeds schaarser en duurder wordend materiaal. “Met deze toepassing bewijzen we dat bio-composieten niet alleen ecologisch verantwoord zijn, maar ook technisch en economisch haalbaar. Het is een tastbaar voorbeeld van hoe lokale teelt en circulaire innovatie samenkomen om de bouwsector te verduurzamen,” Frederik Verstraete, C-biotech, dochterbedrijf van Cordeel Group en pionier in het gebruik van bio-based (bouw)materialen.

“We zijn trots om als marktleider in signalisatie als eerste een 100% circulaire en CO₂-negatieve diamantkoppaal op de markt te brengen”, vervolgt Tony Marien, COO Trafiroad. “Behalve het voorkomen van houtkap en hergebruik van afvalstoffen, waarborgt onze paal voldoende waarschuwing en voorkomt het eventuele schade bij impact van voertuigen.”

Volledige traceerbaarheid

De volledige traceerbaarheid van het productieproces is essentieel om de duurzaamheid van het eindproduct te bewijzen. Microsoft ondersteunt dit met een transparant blockchain-systeem dat elke stap registreert en, met hulp van satelliet- en sensordata, de CO₂-impact van elke fase berekent. Delaware bouwde voor Earth+ een real-time platform dat deze keten wetenschappelijk visualiseert en volledig traceerbaar maakt. SGS, internationaal expert in inspectie en certificatie, valideert onafhankelijk de duurzaamheidsclaims. Het consortium van UBQ Materials, C-biotech en Trafiroad zijn voornemens om SGS in te schakelen bij het certificeringstraject.

v.l.n.r.: Steffan Brouwer, Managing Director UBQ Materials NL; Frederik Verstraete, CEO C-biotech; Hans Peter Verroen, Wethouder Gemeente Bergen op Zoom; Tony Marien, COO Trafiroad