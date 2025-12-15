Tarkett, wereldwijd specialist in innovatieve en duurzame vloeroplossingen, heeft een nieuwe industriestandaard gezet met ’s werelds eerste CO₂-negatieve linoleumvloeren. Deze vloeren slaan meer CO₂ op dan ze uitstoten over de gehele levenscyclus. Dit is mogelijk doordat de CO₂-impact van elke levensfase, van grondstof tot recycling, wordt meegenomen. Via het ReStart® terugname- en recyclingprogramma neemt Tarkett gebruikte vloeren terug, recyclet de vloeren en verwerkt de materialen tot nieuwe vloeren of andere toepassingen. De linoleumvloeren dragen aantoonbaar bij aan het verminderen van de CO₂-voetafdruk van gebouwen, zonder concessies te doen aan prestaties of kwaliteit.

Marco van Bergen, duurzaamheidsmanager bij Tarkett: “We zijn trots op deze ontwikkeling en op het circulaire systeem dat we hebben opgebouwd. Een linoleumvloer wordt pas écht CO₂-negatief wanneer hij aan het einde van de levensduur wordt teruggenomen via het Tarkett ReStart®-programma. De vloer wordt daarna gerecycled en opnieuw gebruikt in nieuwe vloeren of andere toepassingen. Alleen in samenwerking met klanten en partners kunnen we de circulaire keten sluiten en daadwerkelijk CO₂ reduceren.”

Van grondstof tot hergebruik

De linoleumvloeren slaan over de gehele levenscyclus meer CO₂ op dan ze uitstoten, doordat Tarkett linoleum produceert met maximaal 97% natuurlijke ingrediënten en tot 40% gerecyclede grondstoffen. Voorbeelden zijn gerecycled houtmeel uit de bouwsector en gerecyclede kurkdoppen uit de wijnindustrie in Sardinië en Portugal.

Om de milieu-impact tijdens de productiefase te verlagen, wordt het linoleum van Tarkett geproduceerd met 100% hergebruikt industrieel water en 100% hernieuwbare elektriciteit in de fabriek in Narni, Italië. Daarnaast wordt 40% van de energie in de fabriek zelf opgewekt met technologieën zoals zonnepanelen.

Installatieafval en reststukken die overblijven na het installatieproces kunnen via het ReStart®-programma naar Tarkett worden teruggestuurd en opnieuw verwerkt tot nieuwe vloer. Ook aan het einde van de levensduur is linoleum van Tarkett volledig recyclebaar via hetzelfde terugname- en recyclingprogramma. Na terugkeer naar de fabriek in Narni wordt het linoleum gerecycled, zodat de materialen opnieuw kunnen worden ingezet binnen de circulaire keten.