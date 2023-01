Een matras is er niet voor gemaakt om eeuwig mee te gaan. Bij een kindermatras is dat grotendeels te ‘danken’ aan problemen met hygiëne. Standaard kindermatrassen zijn namelijk gemaakt met vullingen die graag vocht opnemen, materiaal dat na een aantal ongelukjes al snel zijn limieten kent. Ubed zijn missie is om kinderen alsmaar schoon en ongestoord door te laten slapen. De oplossing die Ubed biedt is een volledig te reinigen kindermatras gemaakt van 100% recyclebare materialen én een extra beloning na gebruik.

Iedere nacht schoon slapen

Kindermatrassen met een kern van schuim, latex of pocketveren hebben allemaal iets gemeen, namelijk: ze kunnen vocht absorberen en vasthouden. In andere woorden, een perfecte plek voor bacteriën, mijten en schimmels om zich te nestelen. Het omdraaien van het kindermatras, of het wassen van enkel de hoes, is dus al snel niet meer voldoende. Voor kinderen niet fris om op te slapen en daarbij slecht voor de slaapkwaliteit. Wat weer bepalend is voor hoe goed je als ouder door de nacht heen slaapt.

Reden genoeg voor Ubed om als eerste een kindermatras te maken van 100% polyester. Omdat polyester geen vocht opneemt en sneller droogt dan andere stoffen, is het veel hygiënischer. Daarbij is het kindermatras van Ubed zo gemaakt dat de hoes te wassen is op 60 graden en de kern afgespoeld kan worden onder de douche. Zo slapen kinderen iedere nacht, de gehele kindertijd lang, op een schoon matras.

Een bewust matrasje met blijvende waarde

Als een kind een matrasje is ontgroeid, zit er vaak niets anders op dan het matrasje bij het grofvuil te zetten. Zonde, vindt Ubed, aangezien een goed en hygiënisch kindermatras prima doorgegeven kan worden aan een volgende kleine slaper. Als de kindertijd is afgelopen, wordt de stap gemaakt naar het volwassen matras. Ook hier heeft Ubed over nagedacht, het kindermatras is namelijk in te leveren voor een waardebon voor het volwassen matras. Zo kan er ongestoord doorgeslapen worden op een nieuw, maar vertrouwd matras.

Dat Ubed de kindermatrassen graag retour neemt is een bewuste keuze. Naast de hygiënische en ventilerende aspecten, is polyester namelijk zeer goed te recyclen. En omdat het kindermatras er volledig uit bestaat is het ook nog eens een stuk eenvoudiger te realiseren. Zo neemt Ubed de verantwoording voor duurzaamheid op zich, terwijl er een beloning voor de consument tegenover staat. Volgens Ubed de enige manier om écht een verschil te maken.