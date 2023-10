Op de VT Wonen & Design beurs in Vijfhuizen zijn gisterenavond de Duurzaam Wonen Awards 2023 uitgereikt. De vakjury riep deze deelnemers uit tot winnaars: Cooloo (Beste Duurzame merk), Cay (Beste Duurzame Starter) en De Houtbroeders (Duurzame Maker). Ubed is uitgeroepen tot publiekslieveling. Deze awards zijn in het leven geroepen om producenten van duurzame woonproducten extra in het zonnetje te zetten, omdat ze vooroplopen en dat extra stapje zetten.

The Substitute is het platform en community voor het duurzame alternatief en organiseert ook de Duurzaam Wonen Awards. De vakjury werd ook door hen samengesteld en keek bij de inzendingen naar specifieke thema’s als grondstoffen en materialen, productielocatie, productieproces, arbeidsomstandigheden, vervoer, levensduurverlenging, bedrijfsvisie en missie, de impact en certificeringen en uiteraard ook het design!

De jury over de winnaars

Cooloo, beste duurzame merk 2023.

Cooloo kiest voor de lokale productie van hoogwaardige designproducten & refurbishment van design klassiekers op basis van lokale afvalstromen. Het merk ontwikkelde een circulaire coatingtechniek op basis van restmaterialen uit onder andere de Brabantse leerindustrie, gerecycled textiel uit Twente en Duitsland, wijnkurken uit de horeca en hergebruikt zachtschuim uit Duitsland, Polen en Hongarije.

De baanbrekende bekleding wordt gebruikt voor nieuwe producten of het verlengen van de levensduur van bestaande producten. Verschillende circulaire strategieën worden gecombineerd met het oog op repair, refurbishment, remanufacturing en recycling. Bovendien bereidt Cooloo in Nederland en België refurbishment hubs voor om groene banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Cooloo wil duurzaam zijn tot in de kern.

Cay, beste duurzame starter 2023

Door het bedenken van circulaire en modulaire keuken- en interieuroplossingen wil Cay de afvalberg reduceren. De ontwerpen Cûli en Pântry worden zoveel mogelijk gereedschaploos en remontabel geproduceerd. Daarvoor ontwikkelde Cay een demontabele houtverbinding die garandeert dat de keukens makkelijk verhuisbaar zijn en aan te passen aan veranderde omstandigheden. Zo’n vijftig verschillende modulaire onderdelen maken talloze keukenontwerpen mogelijk. Alle onderdelen dragen een QR-code met terugkoopgarantie en bijbehorend materiaalpaspoort.

Cay verwerkt spaanplaat van gerecycled hout, FSC gecertificeerde houtsoorten, gerecycled staal en gerecycled PET plastic in hun keuken. Uitgangspunt van het efficiënte productie- en montageproces is hergebruik in plaats van recycling. Binnen de sterk op eenmalig gebruik georiënteerde keukenwereld is dat een verademing.

Houtbroeders, Beste duurzame maker 2023

Ze omschrijven zichzelf als een klein en bewust bedrijf met relatief weinig impact. Maar door resoluut hun eigen koers te volgen, laten de bevlogen Houtbroeders zien dat er een alternatief is voor de grote, dominante merken. Ze breken een lans voor kleinschalige meubelproductie in eigen beheer. Een sympathieke, afwijkende route. Restmaterialen worden hergebruikt. Naar eigen zeggen willen de Houtbroeders ‘de wereld verrijken, niet verarmen.’ Ze ademen en leven het oermateriaal hout. Vanuit liefde voor het ambacht en indrukwekkend veel kennis van lokaal hout werken ze aan degelijke, tijdloze spullen. Door de meubels zo te ontwerpen dat ze naar eigen smaak aangepast kunnen worden ruimen ze de behoefte om die ooit nog eens te vervangen uit de weg en maken ze de erfstukken van de toekomst. Bovendien onderstrepen ze zo de vitaliteit van het meubelmakersvak.

Ubed, Duurzame Publiekslieveling 2023

Alleen al in Nederland worden jaarlijks meer dan anderhalf miljoen matrassen afgedankt. Ubed wil het afvalprobleem binnen de matrassenindustrie stelselmatig aanpakken. Niet elk onderdeel van een matras slijt even snel. De productie van modulaire matrassen met verwisselbare onderdelen zou garant moeten staan voor substantiële verlenging en zelfs verdubbeling van de levensduur. Ook kun je op deze manier per kant de hardheid aanpassen. In tegenstelling tot veel concurrenten gebruikt Ubed geen vochtgevoelig en lastig recyclebaar schuim maar is de hele matras van de lijm tot aan de hoes gemaakt van recyclebaar polyester en vrij van schadelijke chemicaliën. Hopelijk kan het bedrijf de claim ‘20 jaar slapen op een matras’ waarmaken.

Over de vakjury

De vakjury, bestaande uit Geert-Jan Smits: ondernemer, oud oprichter van Flinders, mede-eigenaar van RSGA Design en adviseur van en investeerder in duurzame startups; Wisse Trooster: ontwerper en curator voor Isola Design District met een focus op jong talent en duurzaam design; Marije Remigius: oprichter van Circu Leren, waarmee zij interieurontwerpers, architecten, opdrachtgevers en makers ondersteunt om projecten circulair uit te voeren en Jack Meijers: freelance journalist, onder andere voor Eigen Huis & Interieur, beoordeelden de inzendingen.

Uit het juryverslag: ‘Het is interessant om te zien hoe prille start-ups in transparantie en innovatie vaak het voortouw nemen. Hopelijk prikkelen ze de grotere spelers om in hun voetsporen te treden. De duurzaamheidsagenda zou geen bijvangst of marketingfranje moeten zijn, maar moet centraal staan in de bedrijfsvoering. Want de consument voelt haarfijn aan of het een merk menens is, of dat het aan ‘greenwashing’ doet.