Nederland telt inmiddels 478 gecertificeerde B Corps, tegenover 2 in 2013. Volgens data van B Lab Benelux groeide de beweging in 2025 met 24%, een jaar waarin de CSRD gedeeltelijk werd teruggedraaid en de ESG-ambities op EU-niveau stagneerden. Die groei is de achtergrond van The State of B Corp: The Netherlands 2026 Edition, het eerste onafhankelijke onderzoeksrapport over de Nederlandse B Corp-beweging. Het rapport gaat in op waarom bedrijven certificeren, wat het ze oplevert, en waar de kansen voor groei zitten. Het rapport is gemaakt door B-Boosters, The Overview Effect en Rotterdam School of Management (RSM), op basis van een enquête onder 55 gecertificeerde Nederlandse bedrijven, data van B Lab Benelux, academische literatuur en diepte-interviews met Tony’s Chocolonely, Albert Heijn, Ace & Tate, BOSKA, Bugaboo en DSG.

Waarom bedrijven certificeren (en waarom ze het blijven doen)

76% van de Nederlandse B Corps noemt het creëren van positieve sociale en milieu-impact als belangrijkste motivatie. Merkgeloofwaardigheid (70%) en het ondersteunen van de bedrijfsmissie (67%) kwamen op de tweede en derde plaats. Klantvraag en regelgevingsdruk scoorden het laagst.

Dit zegt iets over de duurzaamheid van de beweging. Bedrijven certificeren omdat ze geloven dat het de juiste manier is om hun bedrijf te runnen. Die overtuiging houdt stand wanneer beleid verschuift.

Thom van Amersfoort, mede-eigenaar van B-Boosters en hoofdonderzoeker: “Het onderzoek laat zien dat B Corp een beweging is die van binnenuit wordt aangedreven, en dat maakt haar weerbaar. Wanneer de politiek van koers verandert, blijven deze bedrijven staan.”

Wat certificering concreet oplevert

Merkgeloofwaardigheid is het sterkste resultaat, zowel op korte als lange termijn. Bedrijven rapporteren ook een sterkere concurrentiepositie en betere aantrekkingskracht op talent.

Financiële prestaties zijn het zwakste resultaat. 83% van de respondenten meldt geen impact op de langetermijnwinst. Academisch onderzoek is verdeeld: B Lab-data toont hogere omzetgroei onder Nederlandse B Corps tussen 2019 en 2022, terwijl een studie uit 2024 van Bringas-Fernández et al. concludeert dat B Corps gemiddeld lagere kortetermijnwinsten ervaren.

Martijn Bos, oprichter van B-Boosters en eigenaar van BOSKA Food Tools: “Het financiële rendement komt terug in inkoopvoordelen, aantrekkingskracht op talent, interesse van investeerders, bedrijfswaardering. Bij BOSKA lag onze EBITDA-multiplier hoger omdat we een heldere duurzaamheidsvisie hadden. Maar dat kostte jaren om op te bouwen.”

De beweging heeft een blinde vlek

Het rapport signaleert een geografische en sectorale concentratie die nauwelijks is verschoven. De meeste Nederlandse B Corps zijn kleine en middelgrote dienstverleners in de Randstad. 58% is B2B. Productie, landbouw en bouw, de sectoren met de grootste ecologische voetafdruk, vormen een klein aandeel.

De consumentenmerken die de meeste aandacht krijgen (Tony’s Chocolonely, Dopper) zijn geen goede afspiegeling van de gemiddelde Nederlandse B Corp. Het typische gecertificeerde bedrijf is een B2B-dienstverlener waar de meeste consumenten nog nooit van hebben gehoord.

Het proces is zwaar. Bedrijven bevestigen dat.

72% van de respondenten noemt de complexiteit van het proces als grootste drempel. De certificering omvat honderden vragen over 7 impactgebieden en vereist documentatie die veel bedrijven niet hebben.

Cezan Hoyle, People & Culture Business Partner bij BOSKA: “Het is onze ‘bullshit filter.’ Je kunt geloven dat je de goede dingen doet, maar B Corp vertelt je of dat ook echt zo is. Maar het is veel werk. Bij hercertificering opnieuw.”

DSG, een bouwmaterialenleverancier die dit jaar 100 wordt, koos B Corp-certificering boven het aanvragen van het predicaat Koninklijk. Duurzaamheidscoördinator Lisa Meijer: “B Corp is onze ‘kroon’ op al het harde werk van de afgelopen jaren.”

Nieuwe standaarden leggen de lat hoger

Sinds maart 2026 hanteert B Lab vernieuwde B Corp-standaarden (v2.1). Onder het oude systeem konden bedrijven goed scoren op één gebied en zwakkere prestaties elders compenseren. De nieuwe standaarden vereisen minimumdrempels op alle 7 impactgebieden.

Meerdere bedrijven in het onderzoek noemden deze overgang als bron van onzekerheid voor hercertificering.

Over het onderzoek

The State of B Corp: The Netherlands 2026 Edition is gebaseerd op 4 onderzoeksstromen, uitgevoerd tussen februari en mei 2026: een review van academische literatuur, analyse van B Lab Benelux-data, een gestructureerde enquête onder 55 in Nederland gecertificeerde B Corps, en 6 diepte-interviews met duurzaamheidsverantwoordelijken bij Tony’s Chocolonely, Albert Heijn, Ace & Tate, BOSKA, Bugaboo en DSG. Het voorwoord is geschreven door Tessa van Soest, Director Benelux bij B Lab.