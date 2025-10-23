Tony’s Chocolonely viert eind oktober zijn 20e verjaardag. Wat begon met afleveringen van de Keuringsdienst van waarde als journalistiek statement tegen uitbuiting en illegale kinderarbeid in de cacao-industrie, is uitgegroeid tot een impactbedrijf dat via zijn 5 samenwerkingsprincipes deze misstanden beëindigd. Wereldwijd krijgt het navolging via Tony’s Open Chain. Twintig jaar aan impact wordt gevierd van 28 oktober t/m 2 november 2025 met Tony’s Choco Experience in De Hallen Amsterdam.

Van misstanden agenderen naar systeemverandering

In 2003 onderzochten drie journalisten van de Keuringsdienst van waarde, Maurice Dekkers, Teun van de Keuken en Roland Duong, de misstanden in de cacaosector. Zij realiseerden zich dat een eigen chocoladereep lanceren de enige manier was om echt verandering in werking te zetten. Dit leidde in 2005 tot de oprichting van Tony’s Chocolonely. Tony’s = Teun’s, Lonely = zijn eenzame reis om een einde te maken aan alle vormen van uitbuiting in de cacao-industrie.

Vanaf het moment dat Tony’s volgens zijn 5 Samenwerkingsprincipes ging werken, werd een holistische en schaalbare oplossing geboden voor de grootste problemen in cacao: armoede, kinderarbeid en ontbossing. Tony’s werkt nu vanuit deze principes samen met meer dan 40.000 cacaoboeren en 22 coöperaties in Ghana en Côte d’Ivoire, die de prijs voor een leefbaar inkomen betaald krijgen. Met succes; waar het gemiddelde percentage kinderarbeid in de industrie op 46,7% ligt (bijna 1 op de 2 kinderen in elke West-Afrikaanse cacaofamilie), ligt dat bij de cacaocoöperaties waar Tony’s voor de lange termijn mee samenwerkt op 3,9%. Ook werkt Tony’s met ontbossingsvrije cacao.

Tony’s CEO Douglas Lamont: “Als je niet actief zoekt naar kinderarbeid, ga je het ook niet vinden en kun je het niet oplossen. Tony’s doet dit via het Child Labor Monitoring & Remediation System (CLMRS), waar vrijwel alle cacaohuishoudens in onze keten onderdeel van zijn.”

Het chocoladeschap is nooit meer hetzelfde

Toen Tony’s begon, bestond het Nederlandse chocoladeschap vooral uit melk, puur, wit en hazelnoot. Met een tegendraadse rode wikkel om de melkreep en de introductie van de iconische ‘melk karamel zeezout’ en 51 andere smaken in kleurrijke wikkels bracht Tony’s voorgoed verandering in de schappen. In 20 jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste chocolademerken van Nederland. En is het ook internationaal doorgebroken; Tony’s is in de VS qua sales nu groter dan Nederland. Ook in Engeland ligt Tony’s in vrijwel elke supermarkt en groeit het sterk in o.a. Duitsland, Scandinavie en Australië. Voor de komende jaren is de ambitie verdere groei in Nederland, Amerika, Engeland en Duitsland.

Tony’s CEO Douglas Lamont: “Tony’s begon 20 jaar geleden op een ‘lonely’ missie, maar we zijn uitgegroeid tot wereldwijd impactbedrijf en bewijzen we dat het kan. We zijn bezig om de drie grote problemen in cacao op te lossen, terwijl we onze business elk jaar laten groeien. Investeren in boeren is goed voor een weerbare waardeketen.”

Op weg naar een cacao-industrie zonder uitbuiting

Om echte verandering voor elkaar te krijgen heeft Tony’s in 2019 zijn manier van werken met de industrie gedeeld via Tony’s Open Chain. Zo kunnen andere chocolademerken onderdeel worden van Tony’s missie door cacao in te kopen via zijn 5 samenwerkingsprincipes.

Joke Aerts, voormalig Tony’s Open Chain Manager: “Albert Heijn was onze eerste missiepartner. Zes jaar later staat het aantal partners op 21, waaronder vrijwel alle Nederlandse retailers en internationaal o.a. Ben & Jerry’s en ALDI. Op deze manier heeft Tony’s Open Chain een beweging opgezet die uitbuiting in cacao wil stoppen en het chocoladeschap steeds eerlijker maakt.”

Tony’s Open Chain kreeg in de laatste Cacao Barometer de erkenning dat het laat zien dat transparantie en eerlijke prijzen op grote schaal mogelijk zijn.

Rianne van Doeveren, General Manager Tony’s Open Chain: “Zowel de cacaosector als duurzaamheidswetgeving staan onder druk. De weg naar systemische verandering is lang, maar we zijn trots bij te dragen aan het stap voor stap verleggen van de industrienorm. De komende jaren willen we met meer missiepartners het percentage verantwoorde cacao uit West-Afrika verhogen. Het is goed te zien dat boeren met de huidige hoge farmgate price (minimum prijs voor cacao) eindelijk meeprofiteren van de huidige wereldmarkt, maar dit heeft veel te lang geduurd en moet wel zo blijven.”

Tony’s Choco Experience

Tony’s viert zijn verjaardag en twee decennia impact met Tony’s Choco Experience in de Hallen in Amsterdam, waarbij de iconische ongelijk verdeelde reep op gigantisch formaat is nagebouwd. Bezoekers maken in de gangen en kamers van de reep een reis door 20 jaar Tony’s en de chocolade-industrie, met uiteraard veel chocolade om te proeven. Nieuwe smaken, zoals de nog te onthullen ‘Everything Bar’, en een aantal exclusieve limited editions. De experience is gratis te bezoeken van dinsdag 28 oktober t/m zondag 2 november als bedankje voor fans en ze op te roepen om mee te doen met Tony’s missie om uitbuiting in cacao te stoppen.