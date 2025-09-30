De Mobile Concrete Group (MCG), dochteronderneming van KWS Infra en daarmee onderdeel van VolkerWessels, heeft met haar mobiele betoncentrales een primeur. De onderneming behaalde als eerste in Nederland het prestigieuze CSC-Goudcertificaat. Dit certificaat is hét bewijs dat MCGBV beton levert van de hoogste duurzame kwaliteit, geproduceerd op een verantwoorde en transparante manier.

Duurzaam beton, direct op de bouwplaats

MCG beschikt over vier moderne mobiele centrales die binnen 24 uur operationeel kunnen zijn op elke projectlocatie. Het grote voordeel van deze aanpak: beton wordt direct op de bouwplaats geproduceerd. Dat bespaart niet alleen fors op transportkosten, maar vermindert ook drastisch de CO₂-uitstoot, doordat er nauwelijks transportkilometers nodig zijn. Daarmee zijn mobiele betoncentrales niet alleen duurzaam, maar leveren ze opdrachtgevers ook een aanzienlijke kostenbesparing op.

“Het feit dat inmiddels twee van onze centrales gecertificeerd zijn, is een belangrijke mijlpaal,” zegt Anton Koelma, directeur van MCG. “De overige centrales volgen uiteraard snel.”

Voorbeeldproject: Schiphol

Op Schiphol, waar de mobiele SBM 3000 betoncentrale draait, wordt er beton geproduceerd voor onder andere twee andere VolkerWessels bedrijven, namelijk BKB Infra en Holland Scherm. Dankzij de CSC-Goudcertificering sluit deze productie naadloos aan bij de duurzaamheidsambities van de luchthaven, zoals CO₂-reductie en circulair bouwen. Voor opdrachtgevers betekent dit tastbare voordelen: lokale, duurzame betonproductie, lagere kosten, minder uitstoot en een transparant bewijs van kwaliteit via het CSC-keurmerk.

Wat betekent CSC-Goud?

Het Concrete Sustainability Council (CSC)-keurmerk is wereldwijd erkend en beoordeelt de duurzaamheid van beton en de keten eromheen. Certificering vindt plaats op vier niveaus: Bronze, Silver, Gold en Platinum. Met de gouden status voldoet MCG aan strenge eisen op het gebied van:

Milieu : gebruik van groene stroom, inzet van elektrische mixertrucks, toepassing van gerecycled materiaal waar mogelijk.

: gebruik van groene stroom, inzet van elektrische mixertrucks, toepassing van gerecycled materiaal waar mogelijk. Ketenverantwoordelijkheid : samenwerking met CSC-gecertificeerde leveranciers.

: samenwerking met CSC-gecertificeerde leveranciers. Sociale betrokkenheid: transparante werkwijze en aandacht voor mens en omgeving.

De certificering, uitgevoerd door KIWA, bevestigt dat mobiele betonproductie niet alleen efficiënt en flexibel is, maar ook voldoet aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen alle bedrijven. Daarmee zet MCG samen een stevige stap richting een circulaire en toekomstbestendige bouwsector.