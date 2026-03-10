Closing the Loop heeft een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met GSMA om de mogelijkheden te onderzoeken om One for One aan te bieden als een GSMA Industry Service. GSMA is de wereldwijde organisatie die het mobiele ecosysteem verenigt en vertegenwoordigt meer dan 750 mobiele operators en honderden bedrijven in de bredere mobiele waardeketen. Via haar Industry Services en Solutions helpt GSMA operators en partners bij het implementeren van innovatieve initiatieven die het ecosysteem kunnen verbeteren.

Samen zullen we onderzoeken hoe One for One kan worden gebruikt door het GSMA-netwerk, zodat mobiele operators en ecosysteempartners aantrekkelijke waardeproposities kunnen creëren via een innovatieve en klantgerichte service.

Voor Closing the Loop is dit een belangrijke stap in de richting van het opschalen van One for One binnen de mobiele industrie.

Commerciële waarde door impact

De mobiele industrie verbindt miljarden mensen wereldwijd en speelt een centrale rol in de wereldwijde digitale economie. Tegelijkertijd brengt de groei van verbonden apparaten ook een groeiende verantwoordelijkheid met zich mee voor het beheer van elektronisch afval.

One for One biedt bedrijven een eenvoudige, praktische manier om hier vandaag nog actie op te ondernemen. Voor elke verkochte telefoon wordt in opkomende markten een afgedankte telefoon ingezameld en op verantwoorde wijze gerecycled. Dit principe kan ook worden toegepast op tablets, laptops of DaaS-aanbiedingen.

Bedrijven gebruiken One for One om hun apparaatgerichte proposities te versterken door differentiatie, merkbekendheid en klantbetrokkenheid te creëren.

Via deze samenwerking zullen de GSMA en Closing the Loop onderzoeken hoe deze aanpak breder kan worden geïmplementeerd in het mobiele ecosysteem. Het doel is om het voor de industrie gemakkelijker te maken commerciële doelen te bereiken en tegelijkertijd een positieve impact te genereren.

Aangekondigd op MWC Barcelona 2026

De samenwerking werd gepresenteerd tijdens MWC Barcelona 2026, ’s werelds grootste evenement voor de mobiele industrie.

Ana Maria Alvarez, CMO van Closing the Loop, stond samen met Jason Smith (Head of Services & Partnerships bij de GSMA), Marilyn Malpus (Commercial Director bij de GSMA) en Andre Mendes (Key Account Director, Nagravision) op het podium om te bespreken hoe GSMA-diensten en -partnerschappen zowel de groei van de industrie als concrete vooruitgang kunnen stimuleren.

De sessie benadrukte hoe gezamenlijke initiatieven vanuit de industrie bedrijven kunnen helpen om sterkere proposities voor klanten te creëren en tegelijkertijd hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Vooruitblik

Met deze MoU op zak zullen Closing the Loop en de GSMA samenwerken om te onderzoeken hoe One for One als een GSMA-industriedienst kan worden aangeboden.

De partners zullen gezamenlijk beoordelen hoe de dienst mobiele operators en ecosysteemspelers kan ondersteunen bij het versterken van hun klantproposities en tegelijkertijd praktische actie kan ondernemen tegen elektronisch afval.

Voor Closing the Loop is de samenwerking met de GSMA een fantastische kans om One for One te introduceren bij een van ’s werelds meest invloedrijke branchenetwerken.