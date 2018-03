Tweede Kamer wil verbod op slecht afbreekbare plastics

Vandaag nam de Tweede Kamer een voorstel van GroenLinks aan waarmee Nederland in Europa gaat pleiten voor een totaalverbod op de productie van plastics die vanzelf uiteenvallen in microdeeltjes. Deze zogenaamde oxo-degradeerbare plastics vallen in piepkleine stukjes uiteen die in de natuur en de voedselketen terecht komen en daar schade aanrichten. De microdeeltjes zijn onder andere terug te vinden in plankton en algen en verspreiden zich daarom ook makkelijk in andere organismen.

GroenLinks Tweede-Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Een verbod op plastics die vanzelf in kleine stukjes uiteen vallen is een belangrijke stap in de strijd tegen vervuiling. Microplastics zijn een steeds groter probleem. Ze komen in de natuur, in de voedselketen en in ons lijf terecht. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk een totaalverbod komt op deze plastics die uit elkaar vallen. Als het niet meer geproduceerd mag worden, dan komt die rotzooi ook niet meer in onze natuur terecht’.