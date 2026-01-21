De Nederlandse kunststofsector doet een dringende oproep aan de formerende partijen: zet in het nieuwe coalitieakkoord stevig in op een circulaire en biobased plasticketen. Dat vragen de NRK, NRK Recycling, FNLI, Groene Chemie Nieuwe Economie, Plastics Europe Nederland, Vereniging Afvalbedrijven, Verpact, VNCI en Future Up in een gezamenlijke brief aan de informateur. Zonder gericht beleid dreigt verlies van productie- en recyclingcapaciteit naar het buitenland. Dat raakt niet alleen onze economie en werkgelegenheid, maar ook de klimaatdoelen.

Nederland heeft juist een unieke positie. Chemie, logistiek, recycling en innovatie komen hier samen. Die koppositie moeten we vasthouden en versterken. Daarvoor vragen we drie kernmaatregelen:

Wat vragen wij van het kabinet?

Zorg voor een stabiel investeringsklimaat|

Bedrijven moeten kunnen investeren in circulaire en biobased plastics. Dat vraagt om duidelijke regels, snelle vergunningen, toegang tot energie en infrastructuur en tijdelijke steun om kostenverschillen met fossiele alternatieven te overbruggen.

Bedrijven moeten kunnen investeren in circulaire en biobased plastics. Dat vraagt om duidelijke regels, snelle vergunningen, toegang tot energie en infrastructuur en tijdelijke steun om kostenverschillen met fossiele alternatieven te overbruggen. Creëer een markt voor circulair en biobased plastic

De vraag moet omhoog. Dat kan met Europese productnormen, slimme producentenverantwoordelijkheid, circulaire inkoop door de overheid en ketenafspraken. Zo worden investeringen rendabel en halen we Europese verplichtingen op tijd.

De vraag moet omhoog. Dat kan met Europese productnormen, slimme producentenverantwoordelijkheid, circulaire inkoop door de overheid en ketenafspraken. Zo worden investeringen rendabel en halen we Europese verplichtingen op tijd. Zet in op een gelijk Europees speelveld

Voorkom dat investeringen en grondstoffen weglekken naar landen buiten de EU. Dat betekent strenge handhaving aan de buitengrens, certificering en bescherming tegen oneerlijke concurrentie.

De Plastictafel heeft, in brede samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, een samenhangend pakket aan maatregelen uitgewerkt dat concreet invulling geeft aan ambitieus circulair plasticbeleid voor een versnelde transitie, maar dat nog moet worden uitgewerkt in een publiek-private routekaart en uitvoeringsagenda. De plasticketen heeft overtuigend laten zien dat circulair plastic niet alleen een milieudoel dient, maar dat het in een gecoördineerde aanpak de nu-of-nooit-kans is voor de economie van de toekomst in Nederland en Europa.