Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector bestaat uit een brede coalitie van zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden die werken aan het verduurzamen van de internationale productieketens voor zonne- en windenergie.

Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Het convenant groeit

Twee jaar geleden werd het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector gelanceerd, met als doel risico’s rondom mensenrechtenschendingen en milieuschade in de waardeketen te adresseren en voorkomen. Op dit moment werken in totaal 59 internationale bedrijven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstituten en NGO’s samen om dit te bereiken en van maatschappelijk verantwoord ondernemen de standaard te maken in de sector.

Powering change together

In het tweede jaar van het convenant hebben deelnemers zich onder andere beziggehouden met de ontwikkeling van due diligence hulpmiddelen, het opzetten van gezamenlijke acties en projecten en het delen van kennis en expertise.

Wat het afgelopen jaar is ontwikkeld om de deelnemers te ondersteunen, en wat er tot nu toe door het convenant is bereikt, is nu te lezen in de tweede jaarrapportage (in het Engels). Het convenant is inmiddels al flink op weg in het derde jaar, waarin o.a. de deelnemende bedrijven worden ondersteund met scherpere inzichten om hun due diligence praktijk verder te verbeteren. De deelnemers van het convenant zetten zich gezamenlijk en vol overgave in voor een rechtvaardige energietransitie.

Op een verantwoorde manier de toekomst vormgeven

“De hernieuwbare energiesector speelt een unieke rol in de wereld. De sector levert niet alleen de basis voor een klimaat-neutrale economie, maar laat ook zien dat de toekomst op een maatschappelijk verantwoorde manier kan worden vormgegeven. In deze sector komt duurzaamheid echt tot leven – door innovatie, door samenwerking en door de wil om het goed te doen.”, zegt Kees Vendrik, voorzitter van het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Sector.