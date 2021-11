Tweede editie True Price Festival: ‘Meer consumenten aan de echte prijs’

Deze Black Friday, vrijdag 26 november, vindt de tweede editie van het True Price Festival plaats, waar True Price organisaties een podium geeft die stappen hebben gezet naar echte prijzen in de praktijk. Het festival is een tegenhanger van Black Friday en wil consumenten en bedrijven inspireren beter te consumeren in plaats van meer.

De eerste editie van het True Price Festival in 2020 markeerde een belangrijke mijlpaal voor echte prijzen, namelijk de opening van de eerste supermarkt met echte prijzen, De Aanzet. Een jaar later staat de teller op bijna 100K producten verkocht voor een echte prijs. De Aanzet kijkt terug naar een jaar van klantaantallen groei van 5% en een featured artikel in de Times Magazine. Dit jaar bereiken we nog meer verantwoordelijke consumenten met de opening van het True Pricing Koffiehuis met echte prijzen.

“De echte kosten van koffie, thee of frisdrank zijn meestal onzichtbaar voor de consument”, zegt Ariane van Mancius, oprichter en eigenaar van Now New Next, het bedrijf achter het koffiehuis. “We willen de echte prijzen graag laten zien. Het True Pricing Koffiehuis gaat januari 2022 open en wordt een ‘living lab’, dat ruimte en mogelijkheden biedt om over echte prijzen te leren en praten.”

Tijdens het True Price Festival zet ook De Aanzet een volgende stap in haar tocht naar echte prijzen, door te remediëren voor de externe kosten van producten die het afgelopen jaar voor een echte prijs zijn verkocht. Dat betekent dat het geld terug de keten in gaat naar waar schade is ontstaan.

Maarten Rijninks, mede-eigenaar van supermarkt De Aanzet: “Het remediëringsproces zit in een opstartfase. We zetten het geld nu in om de verborgen kosten bij twee boeren in kaart te brengen en deze vervolgens zo efficiënt mogelijk te verlagen. Hiermee willen we leren hoe we dit in de toekomst nog beter en op grotere schaal kunnen doen.”

Meer ondernemers krijgen het woord tijdens het festival. In een spannende Q&A gaan Michel Scholte, Directeur van True Price, en Hans Bruning, Managing Directeur van SLA, het hebben over de rol van de consument en de gevolgen van echte prijzen in de praktijk.

Tijdens het festival krijgen ook kijkers de kans om de eigen kennis over echte prijzen te testen – er valt zelfs een prijs te winnen.

Het True Price Festival is voor iedereen toegankelijk en gratis online te volgen. Inschrijven kan via trueprice.org/festival-2021.