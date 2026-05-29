Vandaag verschijnt de essaybundel ‘De waarde van de energietransitie’. Op initiatief van TenneT buigen twaalf vooraanstaande opinieleiders en specialisten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid zich in evenzoveel essays over een centrale vraag: wat levert de energietransitie Nederland eigenlijk op?

Meer dan kosten, stikstof en ruimte

Het debat over de energietransitie dreigt te verzanden in discussies over zaken als kosten, stikstof en ruimte. Begrijpelijk, want de uitvoering is weerbarstig, de materie vaak complex, de investeringen omvangrijk. Maar wie alleen naar de kosten of tijdelijke problemen kijkt, mist het grotere verhaal en cruciale inzichten. De bijdragen in deze bundel laten zien dat de transitie Nederland op meerdere fronten versterkt: economisch, geopolitiek en maatschappelijk. De bijdragen zijn van onder meer: Arno Visser, Manon Janssen, Maarten van Aalst, Peter Wennink, Kim Putters, Paul Nillesen, Gert Jan Kramer, Marcel Zuidam, Boudewijn Siemons en Martin Wijnen.

De energietransitie als randvoorwaarde voor de toekomst

De auteurs zijn het erover eens dat stilstand geen optie is. Manon van Beek, CEO van TenneT: ‘Wie de energietransitie uitstelt of afremt, betaalt daar een prijs voor, in de vorm van klimaatschade, geopolitieke afhankelijkheid, verslechterende concurrentiepositie en oplopende maatschappelijke kosten. Daarmee is de transitie eigenlijk geen keuze, maar een randvoorwaarde voor welvaart en een toekomstbestendig Nederland.’

De stap van plannen naar praktijk

Tegelijkertijd is de bundel eerlijk over de kloof tussen ambitie en uitvoering, tussen beleid en de praktische realiteit. Plannen zijn er genoeg en nu het laaghangende fruit is geplukt, is het tijd om de écht ingrijpende zaken te omarmen; blijven investeren, bouwen, graven en opleiden. Want hoewel er ook hindernissen zijn, wordt de waarde van de transitie pas verzilverd als beleid blijvend wordt omgezet in uitvoering. Continuïteit is de sleutel.

