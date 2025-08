De strijd om de TVM Awards barst los: vanaf vandaag kan iedereen stemmen op de genomineerde bedrijven en organisaties. Deze ondernemers blinken uit in Veilig transport, Duurzaamheid, Innovatie of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bij de uitreiking op 27 september in Harderwijk maken we bekend wie de winnaars zijn van de TVM Awards.

De stembussen zijn geopend van 4 augustus tot en met 20 september. De uitslag wordt bepaald door het aantal publieksstemmen en de scores die een onafhankelijke jury toekent.

Genomineerden TVM Award MVO

Van der Linden Transport, Hubbel en Vakschool Logistiek Limburg zijn de drie kanshebbers voor de TVM Award MVO.

Van der Linden Transport

Van der Linden kijkt actief vooruit en gelooft dat toekomstgericht ondernemen betekent: je plek vinden in zowel de markt als de maatschappij. Dat zie je niet alleen terug in het maatwerk voor klanten, maar juist ook in hoe er met medewerkers wordt omgegaan. Welke mogelijkheden heeft iemand, waar ligt zijn of haar kracht. Dat is het vertrekpunt. Met persoonlijke begeleiding en een veilige leeromgeving biedt Van der Linden ook kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en helpt hen naar een toekomst in de logistiek.

Hubbel

De stad wordt voller, de logistiek complexer. Hubbel speelt daarop in met een doordachte aanpak. Vanuit stadshubs aan de rand van steden worden goederenstromen gebundeld en efficiënt verspreid. Dat voorkomt onnodige ritten, vermindert uitstoot en houdt de stad bereikbaar. Wat Hubbel bijzonder maakt, is de manier waarop slim, groen en sociaal ondernemen samenkomen. Slim, door ritten te combineren en elke kilometer te laten tellen. Groen, dankzij volledig zero-emissie vervoer. En sociaal, door uit te gaan van wat mensen wél kunnen. Iedereen heeft recht op een leuke baan, ongeacht achtergrond of omstandigheden. “Wij zijn geen sociale onderneming, maar wij ondernemen wel sociaal.”

Vakschool Logistiek Limburg

Goede logistiek begint bij goed onderwijs. In Limburg hebben 21 transport- en logistiekbedrijven de handen ineengeslagen om daar samen in te investeren. Van familiebedrijf tot internationale speler, ieder met een eigen achtergrond, maar met één gedeelde overtuiging: de sector heeft zelf een rol in het opleiden van vakmensen voor de toekomst. De Vakschool Logistiek Limburg is het resultaat van die samenwerking. Het initiatief laat zien dat goed onderwijs en een sterke sector elkaar versterken. De praktijk heeft behoefte aan vakmensen die met vertrouwen en vaardigheid aan de slag kunnen. En onderwijs heeft actuele, betrokken bedrijven nodig om aansluiting te houden bij het echte werk. Juist die wisselwerking maakt de vakschool zo krachtig.

Genomineerden TVM Award Duurzaamheid

Ampère, Brink XL B.V en Van der Wal zijn de drie kanshebbers voor de TVM Award Duurzaamheid.

Ampère

Ampère verzorgt emissievrije leveringen voor verkooppartners van Bol.com en kiest bewust voor een duurzaam bedrijfsmodel. Van meet af aan is ingezet op elektrisch vervoer en HVO als basis voor toekomstbestendige logistiek. Niet als toevoeging, maar als uitgangspunt. De voertuigen zijn zorgvuldig gekozen op maatvoering en passend binnen zero-emissiezones van gemeenten. Wat begon als een startup binnen de Bol.com-keten, is inmiddels uitgegroeid tot een schaalbare formule. Het resultaat is een vernieuwend businessmodel waarin duurzaamheid, innovatie en stedelijke mobiliteit hand in hand gaan.

Brink XL B.V.

Vier jaar geleden stapte Brink XL over van fossiele diesel naar schone HVO100 voor de hele vloot. De meeneemheftrucks werden vervangen door elektrische exemplaren. En eind volgend jaar rijdt de helft van de vrachtwagens elektrisch. De ambitie is helder: in 2030 volledig emissievrij rijden. Om dat mogelijk te maken, bouwde Brink XL samen met AVIA Volt een publiek laadplein met veel capaciteit. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen verder te helpen. Een investering in onzekere tijden, maar met overtuiging gedaan. Brink XL durfde het aan, door samenwerking te zoeken en kansen te zien waar anderen grenzen zien.

Van der Wal

Elke kilometer die wordt gereden, heeft impact. Op het milieu, op de omgeving en op de toekomst. Om die impact zo klein mogelijk te maken, werd Kill Empty Running in het leven geroepen. Een duurzaamheidsprogramma dat draait om het verminderen van lege ritten, het verhogen van de beladingsgraad en het slimmer benutten van elke beweging op de weg. De aanpak is breed en doordacht. Denk aan de inzet van LZV’s met een dubbele laadvloer, het terugdringen van brandstofverbruik en het ontwikkelen van slimme planningssoftware op basis van AI, in samenwerking met TU Eindhoven.