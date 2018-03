Tuinontwerper Nico Wissing geridderd wegens baanbrekend werk op gebied van duurzaamheid

Nico Wissing uit Megchelen heeft dinsdagavond 27 maart een koninklijke onderscheiding gekregen ter ere van zijn 35-jarig jubileum. De tuinontwerper werd door burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

‘Wissing verbindt duurzaamheidsprincipes aan nieuwe moderne productietechnieken en daagt de maakindustrie uit te innoveren’, laat de gemeente weten over de onderscheiding van Wissing. Wissing is één van de bekendste en invloedrijkste tuinarchitecten van ons land en is ook internationaal bekend. Hij won meerdere prijzen en richtte onder meer NL Greenlabel op (samen met Lodewijk Hoekstra), een soort duurzaamheidskeurmerk voor materialen. Ook is hij mede-eigenaar van het tuinaanleg en -onderhoudsbedrijf Green M2 in Doetinchem.