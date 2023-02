TUI Group heeft dit weekend zijn nieuwe duurzaamheidsprogramma gepresenteerd. Alle activiteiten van de groep zullen bijdragen aan de doelstellingen rond reductie van uitstoot: de luchtvaartmaatschappijen van TUI Airline, de hotels van TUI en de cruiseschepen van de groep. Deze reductiedoelstellingen zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi), een samenwerking van onder andere UN Global Compact en WWF.

Dit weekend heeft TUI Group zijn duurzaamheidsprogramma gepresenteerd met een duidelijk commitment om tegen 2030 de daarin omschreven doelstellingen te behalen. De missie is duidelijk: de ecologische voetafdruk van TUI aanzienlijk verkleinen en de positieve sociaal-economische impact van het toerisme op de vakantiebestemmingen maximaliseren. Het programma voor duurzame ontwikkeling steunt op 3 pijlers: People, Planet, Progress.

“We bevinden ons in een decennium van duurzame transformatie – voor TUI en de toeristische sector als geheel. We willen het toerisme versterken en verder ontwikkelen als wereldwijde motor van welvaart en ontwikkeling. Duurzaamheid is voor mij persoonlijk en voor TUI een topprioriteit. We hebben in het verleden bewezen dat we de expertise en de juiste aanpak hebben om toerisme duurzamer te maken. Daarom zien wij duurzaamheid niet als een bedreiging maar als een kans. We willen ons laten leiden door de nieuwste klimaatwetenschap en daarom werken we samen met het Science Based Targets initiatief,” zegt Sebastian Ebel, CEO van TUI Group.

People

Doel is om de positieve sociaal-economische impact van het toerisme voor de lokale bevolking op de vakantiebestemmingen te maximaliseren. Hiervoor zal TUI Group in 2024 jaarlijks 10 miljoen euro inzamelen via haar stichting, de TUI Care Foundation. Dit geld zal worden gebruikt om de opleiding van jongeren te verbeteren, de natuurlijke omgeving van de bestemmingen te behouden en lokale gemeenschappen vooruit te helpen. Meer informatie over de TUI Care Foundation vind je hier.

Planet

De belangrijkste pijler van het duurzaamheidsprogramma is de reductie van de uitstoot binnen alle activiteiten van de groep. Hiervoor werd een plan opgesteld met een ambitieuze doelstelling ten opzichte van referentiejaar 2019. TUI verplicht zich om dit doel tegen 2030 te bereiken bij zowel de luchtvaartmaatschappijen, de TUI-hotels als de TUI-cruiseschepen. Daarnaast beoogt TUI om uiterlijk in 2050 ‘Net-Zero-emission’ te bereiken voor het hele bedrijf en voor de toeleveringsketen. Het volledige duurzaamheidsprogramma is beoordeeld en goedgekeurd door het onafhankelijke Science Based Targets initiative (SBTi), dat toezicht houdt op de naleving van de doelstellingen op basis van de nieuwste klimaatwetenschappelijke gegevens.

De vluchten van TUI Airline zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de uitstoot van de groep. De CO₂-uitstoot per kilometer per passagier is de afgelopen jaren al met 18% verminderd. Deze worden tegen 2030 nog verder verlaagd met 24%. TUI heeft altijd geïnvesteerd in de modernste vloot en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Daarnaast zal het doel ook worden bereikt door een verbeterde efficiëntie van de vluchtoperaties, zoals de optimalisatie van vliegroutes. Ook het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) zal hiertoe bijdragen. Tenslotte pleit TUI voor een progressieve taxatie die de inspanningen van een luchtvaartmaatschappij weerspiegelt: hogere belastingen voor een oudere vloot en lagere voor modernere toestellen of voor een wagenpark dat duurzame brandstoffen gebruikt.

Voor de TUI hotels verbindt de groep zich aan het doel om de uitstoot met minstens 46,2% te verminderen. De doelstelling is eigenlijk nog ambitieuzer en streeft naar hotelneutraliteit tegen 2030. Om dit te bereiken, verhoogt TUI het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en zet TUI in op meer efficiëntie qua algemeen energieverbruik in zijn hotels. TUI wil op het gebied van klimaat een pionier worden in de sector en deze voorsprong verder vergroten door het principe van de circulaire economie toe te passen op alle werkterreinen.

TUI Group engageert zich om tegen 2025 alle onnodige plasticverpakkingen en voorwerpen te elimineren. In 2019 werden er al 257 miljoen plastic wegwerpartikelen geweerd uit de hotels, cruiseschepen, vliegtuigen en kantoren. Een andere doelstelling is om tegen 2030 de voedselverspilling met 25% te verminderen binnen alle activiteiten van de groep.

Tegen uiterlijk 2030 zal TUI klimaat neutrale cruises aanbieden en zal de emissie bij TUI Cruises met meer dan een kwart (27,5%) zijn verminderd. Geen enkele andere cruisemaatschappij ter wereld verbindt zich momenteel aan een dergelijke absolute reductiedoelstelling. TUI Cruises is overigens de enige maatschappij die tot nu toe een SBTi-goedkeuring heeft gekregen.

Progress

Om de transformatie naar duurzaam toerisme te versnellen past TUI een onafhankelijk label toe als keurmerk voor hotels die aan de duurzaamheidscertificeringsstrategie voldoen. Sinds 2015 zijn er al 54 miljoen vakanties doorgebracht in gecertificeerde duurzame hotels.

Ook op het gebied van de excursies op de bestemming is er verandering aan de gang. TUI was het eerste bedrijf in de sector dat wereldwijde duurzaamheidsnormen toepaste in zijn excursie-aanbod. TUI Musement is ook gecertificeerd volgens de criteria van de Global Sustainable Council. Dit certificeringsproces helpt lokale leveranciers om de duurzaamheid van hun aanbod te verbeteren en steunt de transformatie van de hele toeristische sector.

Een mooi voorbeeld is het “Co-Lab Rhodes”, in 2022 gelanceerd door TUI en de TUI Care Foundation in samenwerking met de Griekse overheid en de overheid van de Zuid-Egeïsche Zee. Het eiland Rhodos, zeer populair als vakantiebestemming, wordt een wereldwijd rolmodel van duurzame transformatie: 27 lokale projecten zijn goedgekeurd en worden momenteel ontwikkeld.

Het duurzaamheidsprogramma van TUI toont de ambitie van de groep om niet alleen zijn eigen transformatie vorm te geven, maar ook een pionier te zijn in de toeristische sector en een trendsetter op alle vakantiebestemmingen. Eén ding is duidelijk: 2030 is een belangrijke mijlpaal maar ook slechts een tussenstap naar de finale ambitie om tegen uiterlijk 2050 ‘Net-Zero-emission’ te bereiken.

Meer informatie over het duurzaamheidsprogramma van TUI vind je hier (in het Engels)