TUI en Griekenland lanceren een lab voor het duurzaam toerisme van de toekomst

TUI Group, TUI Care Foundation en de regering van de Griekse Zuid-Egeïsche regio lanceren vandaag het “Co-Lab Rhodos”. Ze willen samen Rhodos ontwikkelen tot een internationaal voorbeeld voor de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen. In dit Co-Lab willen de lokale toerisme-industrie en de internationale partners concrete oplossingen op Rhodos ontwikkelen en implementeren. Daarnaast wordt er op Rhodos een denktank met internationale experts opgericht, die de transformatie van de toeristische sector naar duurzaamheid versterkt en verder ontwikkelt. Het Co-Lab maakt deel uit van de lange termijn-duurzaamheidsagenda van TUI en ondersteunt de duurzaamheidsinitiatieven van de Zuid-Egeïsche regio en van regering van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

De drie partners zetten zich in om de doelstellingen van de Verenigde Naties rond duurzame ontwikkeling, het Akkoord van Parijs en de EU-doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te bereiken. Voor het behalen van deze doelstellingen in het toerisme spelen, vakantiebestemmingen een beslissende rol. Kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben als alle partners samenwerken. Samen willen, zullen en kunnen de partners deze transformatie waarmaken. Dat maakten ze bekend bij de officiële lancering van het initiatief.

“Griekenland begint duidelijk aan een nieuw hoofdstuk na een decennium van crisis. We staan klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het is belangrijk dat er in de doelstellingen van de Verenigde Naties rond duurzame ontwikkeling niet alleen wordt gepraat over ecologische maar ook over sociale en economische duurzaamheid. We zullen er alles aan doen om dit initiatief tot een succes te maken”, zegt de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

“Toerisme heeft veel positieve effecten, want zonder de investeringen en inkomsten uit het toerisme is er op de meeste bestemmingen nauwelijks een basis voor economische welvaart. Het toerisme draagt ook bij aan meer maatschappelijke participatie. Het Co-Lab kan dienen als laboratorium voor het duurzame toerisme van de toekomst door die effecten te versterken en ze verder te ontwikkelen. Op die manier zal het een voorbeeld creëren voor andere bestemmingen. We nodigen iedereen in de toeristische sector uit om de krachten te bundelen en zelf ook ideeën en innovaties aan te brengen bij het Co-Lab Rhodos. Het Co-Lab zal aantonen hoe een totaalaanpak van verduurzaming kan werken, voor de mensen die op bestemmingen wonen, de reizigers, het milieu en de toeristische sector”, zegt Fritz Joussen, CEO van TUI Group.

Co-Lab richt zich op samenwerking en uitwisseling



De oprichting van het “Co-Lab Rhodos” is de start van een duurzaamheidstransformatie die tot ver buiten Griekenland reikt. Dit is het eerste project ter wereld waarin een topbestemming van deze omvang haar eigen transformatie op zo’n integrale manier aanpakt. Het werk van het Co-Lab is gebaseerd op samenwerking en uitwisseling met zowel de lokale toeristische industrie als de industrie als geheel.

“Het beleid van de Zuid-Egeïsche regio volgt één basisprincipe: de toekomst begint vandaag. We hebben de afgelopen tien jaar met grote moeilijkheden te kampen gehad maar we zijn er trots op dat de eilanden in onze regio er sterker uit zijn gekomen en we vertrouwen op de toekomst. De aanpak van de uitdagingen die voor ons liggen is een complexe taak. En we weten dat niemand dit alleen kan. Ik geloof dat deze geweldige alliantie met de leider in de toerisme-industrie de grenzen van onze samenwerking verlegt. Het is een bewijs van vertrouwen voor Rhodos, voor de eilanden van de Zuid-Egeïsche regio, maar ook voor Griekenland”, zegt George Chatzimarkos, gouverneur van de Zuid-Egeïsche regio.

Als wereldwijde topbestemming biedt Rhodos de beste troeven als testcase voor deze innovaties: op Rhodos zijn immers alle componenten van een vakantie aanwezig: hotels, luchthavens, cruises, excursies, transfers en andere vormen van mobiliteit.

Benader verduurzaming als geheel: mens, milieu, economie



TUI Group, TUI Care Foundation en Rhodos hebben in kaart gebracht op welke gebieden zij de komende vijf jaar met partners willen samenwerken. Concreet richten ze zich op een duurzame groei waarbij er wordt bespaard op natuurlijke hulpbronnen en waarbij de participatie van de lokale bevolking door bijvoorbeeld nieuwe werkgelegenheid wordt bevorderd. De bescherming van de biodiversiteit en het milieu moet een integraal onderdeel worden, net als de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor de lokale bevolking. De promotie van het cultureel erfgoed komt zowel de samenleving als het toerisme op het eiland ten goede. De ecologische voetafdruk van het toerisme op Rhodos moet sterk worden verminderd door nieuwe concepten voor energie-, water- of afvalbeheer. Daarnaast zal het Co-Lab ook moderne mobiliteitsconcepten op het eiland ondersteunen.

Het Co-Lab Rhodos wordt beheerd door een team van duurzaamheidsexperts. Zij wisselen ideeën uit en werken nauw samen met de relevante afdelingen van de vier partners: het eiland Rhodos, de regering van de Zuid-Egeïsche regio, het duurzaamheidsteam van TUI Group en TUI Care Foundation. Een eerste ontmoeting vond reeds plaats vlak voor de officiële presentatie van het Co-Lab, vandaag in Rhodos.

“Toerisme biedt zeker positieve effecten: betere kansen op onderwijs en werk, hogere milieunormen en meer welvaart. Die aspecten willen we in deze nieuwe samenwerking versterken en ontwikkelen. Tegelijkertijd gaat het erom de uitstoot en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen terug te dringen. Het Co-Lab is het eerste platform dat dit geheel voor een belangrijke bestemming transparant maakt en nieuwe oplossingen test. De hele toeristische sector zal hiervan profiteren. Rhodos kan een blauwdruk worden voor een succesvolle transformatie qua duurzaamheid. TUI Care Foundation wordt met name betrokken bij de onderwijs- en opleidingsinitiatieven. Daarbij kan ze voortbouwen op haar eerdere ervaring in Griekenland en in 24 andere landen”, zegt Thomas Ellerbeck, voorzitter van de Board of Trustees van TUI Care Foundation.