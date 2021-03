TU Eindhoven tekent Joint Statement of Global University Leaders on the 2030 Agenda for Sustainable Development

TU Eindhoven en 55 andere universiteiten in de wereld hebben het ‘Joint Statement of Global University Leaders on the 2030 Agenda for Sustainable Development’ getekend. De ondertekening vond plaats ter gelegenheid van het virtuele forum over de rol van universiteiten in de Agenda 2030, gehouden op 24 maart 2021.

Onze wereld transformeren: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 door de lidstaten van de Verenigde Naties is aangenomen, biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. Bij het ingaan van het nieuwe decennium blijft de duurzaamheid van onze planeet ernstig bedreigd door tal van bedreigingen, gaande van natuurrampen, klimaatverandering, pandemieën tot ongelijkheid en werkloosheid, enz.

Met nog minder dan 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken – die de kern vormen van de Agenda 2030 – is het belangrijker dan ooit dat de wereldgemeenschap zich inzet voor collectieve vastberadenheid en versnelde actie. Met hun unieke voordelen bij het genereren van kennis, het verenigen van belanghebbenden en het mogelijk maken van transformatie, zouden vooraanstaande universiteiten over de hele wereld een actieve en essentiële rol moeten spelen bij het creëren van een duurzame toekomst door middel van dialoog, solidariteit en samenwerking.

Met de ondertekening willen de universiteitsleiders op verschillende continenten de inzet voor de Agenda 2030 bevestigen. Ze committeren zich aan de volgende elementen van een gedeelde visie:

• Duurzaamheid inbrengen in onze activiteiten, operaties, monitoring en evaluatie. Aan de hand van niet-aflatende voorbeelden zullen we duurzame ontwikkeling op en buiten de campus stimuleren en bevorderen.

• Competenties in SDG’s verbeteren door onze studenten, docenten en personeel de kennis, vaardigheden en motivatie te geven om de SDG’s te begrijpen en aan te pakken.

• Ondersteuning van een breder spectrum van onderzoekswerk dat nodig is om mondiale uitdagingen aan te pakken, waaronder ontdekking van de blauwe lucht en transdisciplinair onderzoek, en om beleidsvorming beter te informeren.

• Innovatieve oplossingen voor duurzame ontwikkeling stimuleren door meerdere belanghebbenden erbij te betrekken, waaronder de overheid, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector.

• Waar nodig gebruik maken van technologie en open wetenschap bevorderen om duurzame partnerschappen en contextspecifieke, probleemoplossende samenwerkingen over de grenzen heen te vergemakkelijken.

Ondertekenaars

1.NIkolaos G. Papaioannou, Rector, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

2.Way Kuo, President, City University of Hong Kong, Hong Kong, China

3.Stuart Corbridge, Vice-Chancellor, Durham University, UK

4.Eric Labaye, President, École Polytechnique, France

5.Frank Baaijens, Rector Magnificus, Eindhoven University of Technology, the Netherlands

6.Rik Van de Walle, Rector, Ghent University, Belgium

7.Lawrence S. Bacow, President, Harvard University, USA

8.Satoshi Nakano, President, Hitotsubashi University, Japan

9.Kiyohiro Houkin, President, Hokkaido University, Japan

10.Ping-kong Alexander Wai, President and Vice-Chancellor, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

11.Tony F Chan, President, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia

12.Jin Taek CHUNG, President, Korea University, Korea

13.Nagahiro Minato, President, Kyoto University, Japan

14.Tatsuro Ishibashi, President, Kyushu University, Japan

15.Leonard CHENG Kwok-Hon, President, Lingnan University, Hong Kong, China

16.Banchong Mahaisavariya, President, Mahidol University, Thailand

17.Barnabas Nawangwe, Vice-Chancellor, Makerere University, Uganda

18.Mikhail Pogosyan, Rector, Moscow Aviation Institute, Russia

19.Seiichi Matsuo, President, Nagoya University, Japan

20.Tan Eng Chye, President, National University of Singapore, Singapore

21.Morton O. Schapiro, President, Northwestern University, USA

22.HAO Ping, President, Peking University, China

23.Andrei Rudskoi, Rector, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia

24.Ferruccio Resta, Rector, Politecnico di Milano, Italy

25.Wim de Villiers, Rector and Vice-Chancellor, Stellenbosch University, South Africa

26.Ariel Porat, President, Tel Aviv University, Israel

27.Rocky S. Tuan, Vice-Chancellor and President, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China

28.Asher Cohen, President, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

29.Jin-Guang Teng, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

30.Santa J. Ono, President and Vice-Chancellor, The University of British Columbia, Canada

31.Dejan Jaksic, Rector, The University of Novi Sad, Serbia

32.Stephen Garton, Vice-Chancellor and Principal, The University of Sydney, Australia

33.Amit Chakma, Vice-Chancellor, The University of Western Australia, Australia

34.Hideo Ohno, President, Tohoku University, Japan

35.Alejandro Gaviria Uribe, Rector, Universidad de los Andes, Colombia

36.António Manuel da Cruz Serra, Rector, Universidade de Lisboa, Portugal

37.Marcelo Knobel, Rector, Universidade Estadual de Campinas, Brazil

38.Datin Dr Anita B Z Abdul Aziz, Vice Chancellor, Universiti Brunei Darussalam, Brunei

39.Andrew J Deeks, President, University College Dublin, Ireland

40.Michael Spence, President and Provost, University College London, UK

41.Bill Flanagan, President and Vice Chancellor, University of Alberta, Canada

42.Gary May, Chancellor, University of California, Davis, USA

43.Margareth Hagen, Rector, University of Bergen, Norway

44.Hugh Brady, President and Vice-Chancellor, University of Bristol, UK

45.Mamokgethi Phakeng, Vice-Chancellor, University of Cape Town, South Africa

46.Robert J. Jones, Chancellor, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

47.Toyin Ogundipe, Vice-Chancellor, University of Lagos, Nigeria

48.Yonghua Song, Rector, University of Macau, Macau, China

49.Svein Stølen, Rector, University of Oslo, Norway

50.Jacques Frémont, President and Vice-Chancellor, University of Ottawa, Canada

51.Meric Gertler, President, University of Toronto, Canada

52.Heinz W. Engl, Rector, University of Vienna, Austria

53.Ana Mari Cauce, President, University of Washington, USA

54.Aiji Tanaka, President, Waseda University, Japan

55.Peter Salovey, President, Yale University, USA

56.WU Zhaohui, President, Zhejiang University, China