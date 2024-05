Smartphones, zonnepanelen, medische hulpmiddelen of elektrische auto’s: voor veel producten die we dagelijks gebruiken zijn kritieke grondstoffen nodig. De vraag naar deze grondstoffen neemt de komende jaren alleen maar toe, onder meer vanwege de energietransitie. Het probleem met kritieke grondstoffen is echter dat het metalen en mineralen zijn die we uit verre landen moeten halen terwijl we ze wél in grote hoeveelheden nodig hebben in Europa. Hoe daarmee om te gaan? Met die vraag in het achterhoofd organiseert TU Delft de Materials Week, die van 13-17 mei 2024 plaatsvindt.

Welke activiteiten vinden er plaats?

TU Delft heeft in feite alles in huis om Europa’s autonomie te verbeteren, stellen wetenschappers Benjamin Sprecher én David Peck (Associate Professor Critical Materials and Circulair Design) in deze longread. Met onderzoekers van alle andere faculteiten én ondersteunende staff werken Benjamin en David samen om het hoopvolle verhaal van kritieke metalen te kunnen onderzoeken en vertellen.

Dit verhaal wordt extra kracht bijgezet door de verschillende activiteiten die tijdens de Materials Week plaatsvinden. Nieuwsgierig naar de verschillende activiteiten, waaronder dit seminar en dit Europese verkiezingsdebat? Check dan de Materials Week-pagina voor meer informatie en meld je direct aan voor een van de events.

Waarom de Materials Week?

Tijdens de Materials Week laat TU Delft zien wat ze allemaal doet op het gebied van kritieke grondstoffen en hoe dit bijdraagt aan het Europa van de toekomst. En dat is niet geheel zonder reden. In de week van 13-17 mei vindt er namelijk een Europese top plaats over kritieke grondstoffen en wordt er ook van de EU-lidstaten verwacht dat ze nadenken over de Critical Raw Materials Act. Voor de universiteit twee (van de vele) belangrijke redenen om met een eigen Materials Week te komen.

Benjamin Sprecher, industrieel ecoloog en een van de drijvende krachten achter de Delftse Materials Week: ‘Onze missie is de afhankelijkheid van andere landen voor deze kritieke metalen verkleinen. Daarnaast lopen we tegen planetaire grenzen aan; we willen met ons onderzoek bijdragen aan het behoud van de aarde. Dat kan bijvoorbeeld met onderzoek naar hergebruik en (betere) recycling van deze grondstoffen en metalen. Ook in de EU-strategie zal de circulaire economie een belangrijke rol gaan spelen. Hiernaast ontwikkelen we producten die langer meegaan of waarvoor je door slim design minder kritieke metalen nodig hebt, of helemaal géén. Ons recente batterijenonderzoek is hiervan een voorbeeld; waarbij batterijen zijn uitgevonden met natrium in plaats van het kritieke materiaal lithium.’

Foto: David Peck (links) is expert op het gebied van Europese strategische autonomie en hoe dat zich verhoudt tot kritieke grondstoffen. Benjamin (rechts) wordt gezien als een van de belangrijkste experts op het gebied van kritieke grondstoffen. Hij zet onder andere decision support tools op voor ontwerpers.