TRIBOO en Electrolux gaan samen werken aan de ‘Neverending Kitchen’

TRIBOO en Electrolux zijn officieel de samenwerking met elkaar aangegaan. Samen komen zij met doelstellingen op het gebied van circulariteit. Zo willen ze de afvalberg verkleinen, verspilling van grondstoffen voorkomen, CO2-uitstoot reduceren en de circulaire economie tot een realiteit maken.

Electrolux absolute wereldspeler in duurzame productie

Electrolux is een Zweeds bedrijf en één van ’s werelds grootste producent van huishoudelijke apparatuur. Producten worden verkocht onder diverse merknamen, waaronder de eigen naam Electrolux, en in Nederland voornamelijk AEG en Zanussi. Op het gebied van duurzaamheid is Electrolux een absolute wereldspeler.. Zo zijn ze voor de twaalfde keer op rij marktleider in de categorie Consumer Durables van de Dow Jones Sustainability Index. Daarnaast zijn ze de enige producent van duurzame consumptiegoederen die erkend werd met de RobecoSAM Gold Class-award in 2019.

TRIBOO en de eerste circulaire keuken ter wereld: de NeverEnding Kitchen

TRIBOO zorgt dat grondstoffen nooit meer verloren gaan. In alles wat ze doen bouwen ze aan harmonie tussen mens en natuur. Ze doen dit door verantwoordelijkheid te nemen. Ze zetten revolutionaire innovaties in beweging om maximale impact te maken. Ze veranderen waardeloos afval in gezonde en circulaire producten. 2 jaar geleden tijdens de Dutch Design week introduceerden zij het prototype van de eerste circulaire keuken aan de wereld. Gemaakt van de verpakkingsmaterialen van nieuwe keukens. Het jaar daar op volgende de productiekeuken en nu zijn ze klaar voor de volgende fase, opschaling.

NeverEnding Kitchen voor een leven lang kookplezier

Deze wegwerpmaatschappij is onhoudbaar. In een tijd dat we meer nadenken over grondstoffen, gezondheid en milieu, zoeken we naar oplossingen. TRIBOO bedacht daarom een duurzaam alternatief voor de keuken; de NeverEnding Kitchen. De NeverEnding Kitchen garandeert een keuken voor het leven. Het bedrijft biedt een keuken die met de wensen van de klanten mee verandert. Dankzij de modulaire opbouw is elk onderdeel eenvoudig los te koppelen en te verwisselen. De opstelling en het uiterlijk zijn op ieder gewenst moment aanpasbaar.

Keukens als opslagplaatsen voor grondstof. Als de keuken toe is aan vervanging, dan wordt de keuken weer teruggenomen en wordt uit de grondstof van de oude keuken opnieuw een circulaire keuken gemaakt. Zo verandert de keuken nooit meer in afval. Met de aankoop van een NeverEnding Kitchen stopt de verspilling van grondstoffen en start de eigenaar met het investeren in gezonde en herbruikbare materialen. De keuken is een waardevolle opslagplaats, als de grondstofwaarde stijgt profiteert de koper mee. Zo zijn keukens en het kookplezier NeverEnding.

Samen stappen maken op weg naar een circulaire economie en afvalloze maatschappij

Electrolux heeft onderzocht hoe consumenten duurzamer kunnen leven en heeft daarmee het Better Living Program ontwikkeld. Deze duurzaamheidsstrategie heeft als doelstelling om Electrolux binnen 10 jaar klimaatneutraal te maken. Daarnaast streeft Electrolux naar een circulaire bedrijfsvoering in 2030 aldus Mario Spaans – Key Account Manager Projecten, Electrolux.

Er moeten nog heel veel stappen genomen worden. Door met TRIBOO te gaan samenwerken maken wij een grote stap voorwaarts. Marc van der Heijden, directeur TRIBOO, geeft aan uit te kijken naar de uitdagingen als het gaat over eigendom, verantwoording, verwaarding van grondstoffen, circulaire verdienmodellen en logistieke retourstromen om er maar een paar te noemen. Om iets groots te bereiken moet je beginnen met iets kleins te doen, aldus van der Heijden.