Trend zet door: steeds meer duurzaam voedsel in de boodschappenmand

De trend om steeds duurzamer te eten zet onverminderd door. Voor het zevende jaar op rij is een forse toename te zien van de consumptie van duurzame producten. In 2016 hebben consumenten voor 3,8 miljard euro dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel gekocht. Dat is 26 procent meer dan het jaar daarvoor. Het marktaandeel is in een jaar tijd gestegen van 8 procent naar 10 procent, waar dit in 2010 nog slechts 3,5 procent bedroeg. Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2016, waarover minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer vandaag heeft geïnformeerd.

In de supermarkten en bij verkooppunten ‘on the go’ – zoals op vliegvelden, treinstations en tankstations – was de groei het grootst, respectievelijk 36 en 42 procent. Dit komt mede doordat deze ondernemers meer duurzamere producten aanbieden, zodat hun klanten vaker voor een duurzaam alternatief kunnen kiezen. In de gehele professionele markt, zoals horeca, zorginstellingen en catering, zet de groei van de afgelopen jaren door met 14 procent in 2016.

Minister Kamp: “De forse en aanhoudende groei van de vraag naar duurzame producten toont aan dat de markt voor duurzaam voedsel al lang geen nichemarkt meer is. We zien dan ook dat het aanbieden van een breder, meer duurzaam productassortiment – echt zinvol is. Niet alleen voor natuur en dierenwelzijn, maar ook zeker voor de ondernemer. Ik verwacht dat het bedrijfsleven de komende jaren verder op deze trend inspeelt en een nog ruimer aanbod van duurzaam voedsel op de markt brengt.”

Duurzame eieren zijn het meest gewild, met een marktaandeel van maar liefst 40 procent van alle verkochte eieren. Ook duurzamere vis wordt goed verkocht, met een marktaandeel van 30 procent van de alle aangeschafte vis. Duurzame koffie en thee hebben eveneens een marktaandeel van 30 procent. De meeste producten werden verkocht met het keurmerk Biologisch (30 procent), gevolgd door Beter Leven (28 procent) en UTZ Certified (21 procent).

De Monitor Duurzaam Voedsel wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door Wageningen Economic Research, mede op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en is voor het eerst uitgebracht in 2011. In de monitor wordt uitgegaan van de omzet in de belangrijkste afzetkanalen van producten voorzien van een voor de consument herkenbaar keurmerk met onafhankelijke controle. De monitor is voor iedereen in te zien via www.agrimatie.nl.