Nederlandse steden worden steeds warmer door verstening en klimaatverandering. Dat raakt onze gezondheid en leefomgeving direct. Daarom start Trees for All deze zomer de zoektocht naar de Heetste Straat van Nederland. Met een landelijke ranglijst wil de stichting zichtbaar maken waar hitte het hardst toeslaat en gemeenten aansporen om vaart te maken met vergroening.

Verstening vergroot risico op hittestress

Meer dan de helft van alle buurten in de grootste gemeenten van Nederland is sterk versteend, blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht loopt dat zelfs op tot bijna 70 procent. Gebouwen, asfalt en bestrating houden warmte vast, waardoor het tijdens hete zomerdagen in steden tot wel 8 graden warmer kan zijn dan in het landelijk gebied.

Dit zogenoemde ‘hitte-eilandeffect’ vergroot de kans op hittestress en gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid en slaapproblemen. Bij kwetsbare groepen kan hittestress zelfs leiden tot uitputting en uitdroging. Volgens het RIVM zorgt hitte als gevolg van klimaatverandering in Nederland voor bijna 250 extra sterfgevallen per jaar. Daarnaast hebben bewoners van versteende wijken vaker gevoelens van stress en eenzaamheid.

Bomen als multifunctionele oplossing

Trees for All ziet een duidelijke oplossing: meer bomen in onze steden. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling en helpen zo hittestress tegen te gaan. “Het temperatuurverschil tussen straten mét en zonder bomen kan tijdens een hittegolf oplopen tot zeker 10 graden”, weet Stef Röell, directeur bij Trees for All.

Daarnaast verbeteren bomen de luchtkwaliteit, vergroten ze de biodiversiteit en beperken ze wateroverlast. “Bomen zijn daarmee een bewezen oplossing om steden weerbaarder te maken tegen gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte of hevige regenbuien”, aldus Stef Röell.

Landelijke zoektocht moet vergroening versnellen

Hoewel de aandacht voor het belang van groen toeneemt, blijft de daadwerkelijke vergroening van steden achter. Met de zoektocht naar de Heetste Straat wil Trees for All daar verandering in brengen. “Samen met inwoners maken we zichtbaar waar hittestress het sterkst wordt ervaren en sporen we gemeenten aan om gezamenlijk werk te maken van vergroening”, zegt Stef Röel.

Via een speciale ranglijst, gebaseerd op gegevens van het RIVM, kunnen inwoners zien hoe warm hun straat wordt en hoe zich dit verhoudt tot andere straten en groene locaties. Zo ontstaat een landelijke ranglijst van de heetste straten van Nederland. In de gemeente met de heetste straat gaat Trees for All de vergroening als eerste actief aanjagen.

Bewustwording met tijdelijk bos in Utrecht

Om het effect van bomen tastbaar te maken, plaatst Trees for All van zaterdag 20 juni tot en met donderdag 16 juli een tijdelijk bos bij de Jaarbeurs in Utrecht. Bezoekers kunnen in dit bos zelf ervaren hoe groot het verschil in temperatuur én comfort is in vergelijking met een versteende omgeving.

Daarnaast kan iedereen meedoen met de zoektocht naar de Heetste Straat van Nederland. Naast een plek op de ranglijst maken deelnemers kans op een starterspakket om bomen te planten. Daarbij deelt Trees for All praktische tips om straten en tuinen te vergroenen. Tot slot kunnen buurtbewoners via het GroenDoen Fonds van Trees for All aanspraak maken op financiële ondersteuning om gezamenlijk hun buurt te vergroenen.

Het tijdelijke bos staat van 20 juni t/m 16 juli bij Jaarbeurs Utrecht. Het wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ondernemers Fonds Utrecht (OFU) en FlexibiliTree.