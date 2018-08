Transformatie van een oude fabriek naar duurzame ontmoetingsplaats

Onder de iconische schoorsteen en monumentale gewelfde daken van De Tinfabriek wordt hard gewerkt. Elektriciens, installateurs en timmerlieden passen de meest duurzame innovaties toe. Daarmee behoort De Tinfabriek straks tot de meest duurzamegebouwen van Nederland. Deze voortrekkersrol wordt bekroond met het keurmerk BREEAM-NL In-Use Excellent.

Het lijkt in eerste instantie een simpele opgave. Een batterij smeltkroezen wordt ontmanteld, metaalpersen worden verwijderd en er wordt zo een dikke streep gezet door de jaarlijkse energierekening voor 1,4 miljoen kWh stroom en 360 duizend m3 gas.

Een nieuwe functie voor de fabriek, waar tot voor kort nog volop tin werd gesmolten, is dan vrij eenvoudig duurzaam te noemen. De Tinfabriek gaat verder dan dat. Veel verder zelfs. Het is veel eenvoudiger en goedkoper om het bestaande pand te slopen en er iets nieuws voor in de plaats te zetten. Echt duurzaam is om een bestaand pand duurzaam te maken. Glazen dozen zijn er al genoeg.

De Tinfabriek is echt uniek en het monumentale pand heeft veel meer potentie! De plannen voor een duurzame invulling volgden al snel.

Keurmerk

Met de toepassing van de meest duurzame innovaties wordt De Tinfabriek gecertificeerd als BREEAM-NL In-Use Excellent​. De één-na-hoogste score die De Tinfabriek behaalt, is slechts voor 27 panden in Nederland weggelegd en is uniek voor een industrieel pand uit 1956. Het Rijksmuseum was het eerste pand in Nederland dat een BREEAM-NL In-Use Excellent keurmerk ontving.

BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, is een internationaal erkend duurzaamheidskeurmerk met als missie het verduurzamen van de bebouwde omgeving in Nederland door onder meer de transitie naar een circulaire economie en het toepassen van innovatieve oplossingen te bevorderen.

De Tinfabriek wordt beoordeeld in negen categorieën: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling. Er wordt niet alleen gekeken naar energiegebruik, ook de dagelijkse werkzaamheden, bedrijfsvoering en leefbaarheid worden beoordeeld. De Tinfabriek gaat haar gebruikers dan ook actief

aansporen zich in te zetten voor een duurzame toekomst.

Duurzame innovaties

De Tinfabriek wordt verwarmd en gekoeld door lucht-water warmtepompen​. Buitenlucht wordt over een verdamper geleid en door compressie verwarmd. Via een condensator wordt de warmte afgegeven aan energiezuinige vloerverwarming die voor een geleidelijke en aangename warmte-afgifte zorgt. Voor de koeling wordt het omgekeerde proces doorlopen.

De energiebehoefte van De Tinfabriek wordt daarmee tot een minimum gereduceerd. Sterker nog, de gasaansluiting in het kantoorgebouw is reeds afgesloten. Alleen op extreem koude dagen wordt energiezuinige Nivolair fancoil-verwarming gebruikt in de grote industriële hallen.

Het oude fabriekspand bestond alleen uit steen, beton en enkel glas. In de nieuwe situatie wordt circa 5.000 m2 aan isolatie​ aangebracht. Het isolatieniveau van de wanden en vloeren wordt vergelijkbaar met een modern woonhuis. De ruiten in de gevels en geïsoleerde lichtstraten worden vervangen voor HR++-glas. Bestaande betonnen elementen worden

hergebruikt om gevelopeningen te dichten.

Op de daken van De Tinfabriek wordt 260 m2 zonnepanelen​ geplaatst. De panelen van de nieuwste generatie leveren elektriciteit terug aan het net, waardoor het uiteindelijke gebruik wordt teruggebracht naar 150 duizend kWh per jaar, ongeveer eentiende van de voormalige gebruiker. Dit wordt gerealiseerd door de keuze voor energiezuinige oplossingen. De kleine hoeveelheid gas en elektriciteit die het pand uiteindelijk nog van het net onttrekt, wordt gecompenseerd, waarmee De Tinfabriek CO​2​-neutraal ​wordt. De Tinfabriek investeert in duurzame projecten, zoals de aanleg van centrales die schone en hernieuwbare energie leveren.

Inspirerende omgeving

De Tinfabriek is een samenwerking aangegaan met ERCO. Deze premium verlichtingsfabrikant heeft een lichtplan voor het gehele complex ontwikkeld. De bijzonder aangename LED-verlichting ​heeft een laag verbruik en hoge LUX-opbrengst en bevordert de productiviteit.

De aanleg van nieuwe groenstroken en beplanting vormt een belangrijk aspect in de leefomgeving van De Tinfabriek. Het gebouw waar de kantoor- en vergaderruimtes worden gecreëerd, wordt aardgasloos en volledig groen door beplanting van de gevel. Op en rondom het pand wordt nieuwe beplanting aangelegd. Daarnaast worden in de gehele Tinfabriek waterbesparende en wateronthardende installaties aangebracht.

De vijftig meter hoge schoorsteen is voor velen meer dan een halve eeuw een herkenbaar baken in het landschap van Naarden. Het maatschappelijk karakter van De Tinfabriek is van groot belang. Samen met Arbeid Training Centrum Gooi en Vechtstreek worden al geruime tijd werkplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In De Tinfabriek zal het aantal werkplekken verder worden uitgebreid.

De Tinfabriek opent dit najaar haar deuren voor het publiek. Na een ingrijpende transformatie van het karakteristieke pand wordt De Tinfabriek één van de meest duurzame gebouwen van Nederland. Een inspirerende ontmoetingsplek waar mensen graag willen verblijven, met een duurzame kijk op morgen.

In De Tinfabriek zal MEETTIN premium full-service kantoorunits, flexplekken en vergaderruimtes verhuren in een duurzame, aardgasloze, industriële omgeving. De hippe en inspirerende werkplekken en vergaderruimtes bieden plaats aan flexwerken,

brainstormsessies of zakelijke bijeenkomsten. Volvo Buitenweg verhuist in oktober naar De Tinfabriek. Wilt u zich ook vestigen in De Tinfabriek? Kijk op www.detinfabriek.nl voor meer informatie.